سجّلت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية تراجعا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت تواجه فيه تحديات في الإنتاج وتداعيات متزايدة مرتبطة بالدور السياسي المتنامي لمديرها التنفيذي إيلون ماسك، بحسب ما نقلته وكالة رويترز وعدد من وكالات المال الأميركية.

وأعلنت الشركة أنها سلّمت 336 ألفا و681 سيارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، وهو رقم جاء أدنى من توقّعات المحلّلين، ويعكس خسارة عدة أسابيع من الإنتاج بسبب العمل على تحديث طراز "مودل واي"، آخر إصدارات الشركة منذ عام 2020.

سهم الشركة يتراجع في وول ستريت

وعقب إعلان النتائج، شهد سهم تسلا تراجعا حادا بأكثر من 6% في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت، قبل أن يقلّص خسائره لاحقا إلى 2.2% بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أداء أضعف من المتوقع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يزيد من الشكوك بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على زخم نموها في ظل ضغوط متصاعدة.

إعلان

العلامة التجارية عند "مفترق طرق"

وفي تعليقه لوكالة الأنباء الفرنسية على الأرقام، قال دان إيفيس، المحلل التكنولوجي البارز في شركة "ويدبوش" والذي كان من الداعمين لتسلا، إن النتائج تمثل "كارثة بكل المقاييس". وأوضح أن "تسلا الآن عند مفترق طرق، ولا يمكن فصل ذلك عن التأثيرات السلبية لانخراط ماسك في الساحة السياسية".

وأضاف: "كلما ازداد انحياز ماسك السياسي، تضررت العلامة التجارية، لا شك في ذلك. ما حدث في الربع الأخير نموذج واضح للضرر الذي يسببه ماسك للشركة".

ودعا إيفيس الملياردير ماسك إلى توضيح كيفية موازنته بين التزاماته في قيادة تسلا ودوره في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هذه اللحظة تمثّل "لحظة الحقيقة بالنسبة إلى ماسك كي يتجاوز أزمة العلامة التجارية ويقود الشركة إلى برّ الأمان".

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار دعوات لمقاطعة منتجات تسلا، فضلا عن حالات تخريب استهدفت منشآت الشركة، في رد فعل على مساهمة ماسك في قرارات مثيرة للجدل اتُخذت داخل الإدارة الأميركية، من بينها تسريح آلاف الموظفين من المؤسسات الفدرالية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم الأربعاء -نقلا عن مصادر مقربة ترامب- أنه قال لأعضاء في إدارته ومقربين إن حليفه الملياردير إيلون ماسك سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.

وذكرت بوليتيكو أن ترامب وماسك قررا خلال الأيام القليلة الماضية أن ماسك عليه أن يعود قريبا لمباشرة أعمال شركاته، حسبما أوردته رويترز.