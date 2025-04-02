الدولار يصعد قليلا وسط ترقب رسوم جمركية أميركية جديدة

ارتفع الدولار قليلا -اليوم الأربعاء- بينما لم يطرأ تغيير يذكر على العملات الأخرى، وسط قلق وترقب لخطة رسوم جمركية سيعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث تغيرات جذرية بالنظام التجاري العالمي وتهز الأسواق المالية.

وبلغ سعر اليورو في أحدث التعاملات 1.0784 دولار في وقت وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2907 دولار، إذ انخفض كلاهما قليلا قبل إعلان البيت الأبيض خطة الرسوم الجمركية الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

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وأطلق ترامب على الأربعاء الموافق الثاني من أبريل/نيسان "يوم التحرير".

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.

ومن جانب آخر قالت كارول كونغ الخبيرة الإستراتيجية في العملات لدى كومنولث بنك الأسترالي "ستشهد الأسواق توترا قبل (هذا) الإعلان".

وأضافت "ستتأثر الثقة بأي أخبار جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيدفع حركة العملات قبيل الإعلان المرتقب".

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار بصورة طفيفة إلى 149.70 ينا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.36% إلى 0.62301 دولار ليتعافى قليلا من انخفاضه خلال الأسبوع.

رسوم ترامب.. تفاصيل غير واضحة

ولا تزال التفاصيل حول حجم ونطاق الرسوم الجمركية غير معروفة، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مساعدي ترامب يدرسون فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20%، بدلا من استهداف دول أو منتجات بعينها.

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وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك "إم يو إف جي" إن فرض رسوم جمركية شاملة عالمية على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تتراوح بين 20% و25% "سيعتبر الأكثر حدة، ومن المرجح أن يثير أكبر رد فعل لتجنب المخاطرة".

وقد تأججت مخاوف الركود بفعل تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم وسلسلة من البيانات الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار منذ بداية العام.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية- بصورة طفيفة إلى 104.28 نقاط اليوم، رغم تسجيل الدولار انخفاضا قدره 3.1% في مارس/آذار، وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأظهرت بيانات أمس انكماش قطاع التصنيع بالولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، بينما قفز مؤشر التضخم بأسعار المصنع إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وسط تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.

وقد انخفض الدولار الكندي قليلا إلى 1.4304 للدولار، كما تراجع البيزو المكسيكي قليلا إلى 20.389 للدولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أمس بشأن خطة بلاده "لمواجهة الإجراءات التجارية غير المبررة" للولايات المتحدة.

ومن جانبه قال محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا اليوم إن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، محذرا من تداعياتها المحتملة على النمو العالمي.