فورد الأميركية توقف شحن سياراتها للصين

أوقفت شركة فورد الأميركية شحن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والسيارات الرياضية الى الصين وسط زيادة في الرسوم الصينية الجمركية المضادة التي جعلت السيارات تواجه ضرائب تصل إلى 150%.

وأضافت في بيان "عدلنا الصادرات من الولايات المتحدة إلى الصين في ضوء الرسوم الجمركية الحالية".

وأوقفت الشركة هذا الأسبوع شحنات سيارات إف-150 رابتور وموستانغ وبرونكو الرياضية متعددة الاستخدامات المصنوعة في ميشيغان بالإضافة إلى سيارات لينكولن نافيغيتور المصنوعة في كنتاكي إلى الصين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه شركات صناعة السيارات الأميركية جاهدة لإيجاد طرق للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وأوقف تنفيذها قبل أن يعيدها ثانية والتي من المتوقع أن تؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار بالمثل.

ومع وقف فورد تصدير السيارات للصين، من المتوقع أن تواصل الشركة تصدير المحركات ونواقل الحركة المصنوعة في الولايات المتحدة إلى الصين.

ويتوقع أيضا أن يستمر شحن السيارة لينكولن نوتيلوس التي تصنع في الصين، على الرغم من الرسوم الجمركية الباهظة.

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وينتظر أن ترفع فورد أسعار سياراتها الجديدة مع أنها تنتج 80% من سياراتها في الولايات المتحدة.

وحسب تحليل أجراه مركز أبحاث السيارات ومقره ولاية ميشيغان الأميركية فإن الرسوم على مستوردات السيارات ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات الأميركية بنحو 108 مليارات دولار العام الجاري.

وطرح ترامب هذا الأسبوع فكرة أنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المتعلقة بالسيارات وأنه قد يسمح بإعفاءات من الرسوم الحالية.