فورد تلوح برفع أسعارها بسبب رسوم ترامب على السيارات

أظهرت مذكرة موجهة للوكلاء أمس الأربعاء أن شركة فورد موتور قد ترفع أسعار سياراتها الجديدة في مايو/أيار المقبل إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات.

وتسارع شركات صناعة السيارات الأميركية والعالمية إلى تهدئة مخاوف المستهلكين من أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقديم ضمانات سعرية وخصومات كبيرة.

ورغم أن التداعيات القصيرة الأمد للرسوم الجمركية دفعت المبيعات إلى الارتفاع، قالت شركات صناعة السيارات الأميركية للمشرعين في أحاديث خاصة إنها ستضطر إلى رفع الأسعار بوتيرة كبيرة إذا استمرت الرسوم الجمركية.

وخلص تحليل أجراه مركز أبحاث السيارات ونشر في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب البالغة 25% على واردات السيارات ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من أبريل/نيسان الحالي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات صناعة السيارات الأميركية بنحو 108 مليارات دولار في 2025.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المرتبطة بالسيارات، مشيرا إلى أنه قد يمنح بعض الاستثناءات.

وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ قبل أيام أشار إلى أن وكالات السيارات في الولايات المتحدة دخلت حالة من الفوضى والارتباك نتيجة فرض رسوم جديدة على واردات السيارات.

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وذكرت بلومبيرغ أن شركات مثل تسلا أوقفت تلقي طلبات الشراء في الصين لطرازي "مودل إس" و"مودل إكس" اللذين يُصنعان في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت بكين ردها على الرسوم الأميركية بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على جميع البضائع الأميركية بدءا من 12 أبريل/نيسان الحالي.