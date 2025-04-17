صندوق النقد الدولي يقدم تسهيلات لمالي وغامبيا

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إنه سيفرج عن 129 مليون دولار أميركي لمصلحة دولة مالي ضمن عمليات تسهيل الائتمان السريع التي ستساعد البلاد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.

وأكد الصندوق أن الخطة الجديدة جاءت بعد زيادة حاجة باماكو إلى ميزانية الائتمان، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وكانت دولة مالي قد أعلنت وقوع كارثة وطنية بسبب الفيضانات التي ضربتها في يونيو/حزيران الماضي وخلّفت أكثر من 134 قتيلا وجريحا، بالإضافة إلى خسائر فادحة لحقت بمنشآت تنموية في العاصمة باماكو والعديد من المدن والقرى في مناطق الشمال.

وتهدف عملية "تسهيل الائتمان السريع" في صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعم في شكل مبلغ تمويلي واحد للبلدان المنخفضة الدخل التي تواجه احتياجات عاجلة لتمويل ميزان المدفوعات، ويسمح بسحب مبالغ متكررة على مدار فترة محدودة في حالة تكرار احتياجات ميزان المدفوعات أو استمرارها.

وفي السياق، أصدر صندوق النقد الدولي والسلطات في غامبيا يوم أمس بيانا مشتركا بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، يسمح لدولة غامبيا بإمكانية الحصول على جزء من تمويل تمت الموافقة عليه في عام 2024 وتبلغ قيمته 100.9 مليون دولار أميركي.

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وقال البيان المشترك إن الاتفاق على المراجعة سيسمح لغامبيا بسحب 16.8 مليون دولار بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق، بينما سيتيح اتفاق منفصل بين الموظفين إمكانية الحصول على 65 مليون دولار لتعزيز القدرة والصمود في مواجهة تغير المناخ الذي تعاني من تبعاته دولة غامبيا.