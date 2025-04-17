الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

واصل المعدن الأصفر صعوده القياسي -اليوم الخميس- وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3346.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3359.50 دولارا.

واخترقت أسعار الذهب أمس حاجز 3300 دولار للأوقية، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أول أمس- بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.

وأمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين وضعت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي "إتش20" إلى الصين.

وقفز الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام وحتى الآن. وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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ومن جانب آخر، تراجع الدولار مقابل منافسيه ليظل قرب أدنى مستوى في 3 سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية

لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: