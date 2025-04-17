ترامب وميلوني واثقان من إبرام اتفاق تجاري وسط التوترات

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس عن تفاؤلهما إزاء حل التوتر التجاري الذي يشوب العلاقات الأميركية الأوروبية، وذلك خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه بحث مسألة التجارة وقضايا أخرى مع رئيسة الوزراء الإيطالية.

من جهتها قالت ميلوني: "نتشارك مع الأميركيين الآراء في قضايا الهجرة ومكافحة المخدرات"، ولفتت إلى أن شركات إيطاليا ستنفذ استثمارات بـ10 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ورسوما أوسع على جميع السلع الأخرى تقريبا بموجب سياسة ترامب لاستهداف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما عالية على الواردات الأميركية.

وقالت ميلوني إنها متأكدة من أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن التجارة. وأضافت وهي جالسة مع ترامب في البيت الأبيض "أنا متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة على تحقيق ذلك".

وقبل الاجتماع ذكر ترامب أنه يتوقع بشكل عام الإعلان عن اتفاقات تجارية لكنه ليس في عجلة من أمره.

وقال "لن نواجه مشكلة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أو أي دولة أخرى، لأن لدينا شيئا يريده الجميع".

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وذكر مسؤول أميركي أن ترامب سيوضح خلال المحادثات "توقعاته بأن تقوم إيطاليا وأوروبا بأسرها بدورهما في أن يكونا شريكين تجاريين جيدين مع الولايات المتحدة".

وتتعرض ميلوني لضغوط في الداخل من أجل حماية الاقتصاد الإيطالي المعتمد على التصدير والذي حقق العام الماضي فائضا تجاريا بنحو 40 مليار يورو (45.4 مليار دولار) مع الولايات المتحدة. لكن يتعين عليها أيضا الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بأكمله.