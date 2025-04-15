ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الثلاثاء- بصورة طفيقة في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية بالسوق الموازية

زاد سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و900 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و925 ليرة مسجلة مساء أمس، كما ارتفع إلى 11 ألفا من 11 ألفا و25 ليرة.

ارتفع سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 11 ألفا و50 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و100 ليرة مسجلة مساء أمس، كما زاد سعر الصرف عند البيع إلى 11 ألفا و150 ليرة من 11 ألفا و200 مسجّلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية بالتعاملات الرسمية

يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة

علقت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات على سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي.

ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.

تدرس كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

أزالت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

عَيّن الرئيس السوري أحمد الشرع حاكمًا جديدا للمصرف المركزي وهو عبد القادر الحصرية، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب.

رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.

‏سمح "المركزي" للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المصرف" مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

انخفض عدد الموظفين بالدولة بصورة كبيرة بعد تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.