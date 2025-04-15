هبوط أسعار النفط مع توقعات بتراجع الطلب عليه

خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 بشكل حاد بسبب التوتر التجاري المتصاعد، وذلك بعد يوم من خطوة مماثلة من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي تعاملات اليوم واصلت أسعار الخام تراجعها في الأسواق العالمية ولكن بشكل طفيف.

وتعد خطوة الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، أحدث مؤشر على تراجع توقعات الطلب على النفط بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأدت بالفعل إلى انخفاض حاد في أسعار النفط هذا الشهر.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سيرتفع بمقدار 730 ألف برميل يوميا في انخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميا كانت متوقعة الشهر الماضي ليكون معدل إجمالي الطلب اليومي على النفط خلال العام الجاري بحدود 103.6 مليون برميل.

نظرة مستقبلية

وذكرت أن "النظرة المستقبلية المتدهورة للاقتصاد العالمي في ظل التصعيد الحاد والمفاجئ في التوتر التجاري في أوائل أبريل/نيسان الجاري دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لنمو الطلب على النفط هذا العام".

وأضافت: "تحظى الولايات المتحدة والصين بنصف هذا الخفض، والاقتصادات الآسيوية الموجهة نحو التجارة بمعظم الباقي".

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وتوقعت الوكالة أن "يتباطأ النمو بشكل أكبر في 2026 إلى 690 ألف برميل يوميا، إذ لم يمحُ انخفاض أسعار النفط سوى جزء من أثر ضعف البيئة الاقتصادية".

و في تعاملات اليوم هبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو ما يعادل 0.8%

إلى 61.03 دولار.

توقعات أوبك

ويأتي خفض الوكالة لتوقعاتها لعام 2025 بعد خطوة مماثلة اتخذتها أوبك أمس الاثنين رغم أن تحرك الوكالة كان أكثر حدة.

وكانت أوبك قد خفضت في تقرير لها نُشر أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الجاري بنحو 1.30 مليون برميل يوميا وللعام المقبل إلى 1.28 مليون برميل يوميا بانخفاض 150 ألف برميل يوميا لكل عام عن أرقام الشهر الماضي، ليصبح معدل إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 106.2 مليون برميل يوميا. كما خفضت أوبك توقعاتها لعام 2026 إلى 1.28 مليون برميل يوميا.

وتأتي توقعات أوبك للطلب على النفط عند الحد الأقصى لتوقعات القطاع وتتوقع استمرار زيادة استخدام النفط لسنوات، على عكس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروته هذا العقد مع تحول العالم إلى أنواع وقود أنظف.