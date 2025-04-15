آبل تنقل جوا هواتف آيفون بقيمة ملياري دولار من الهند في مارس

أظهرت بيانات الجمارك أن شركتي فوكسكون وتاتا، الموردتين الرئيسيتين لشركة آبل في الهند، شحنتا هواتف آيفون بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ونقلت الشركة الأميركية الأجهزة جوا لتجنب رسوم جمركية وشيكة فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وكثفت شركة صناعة الهواتف الذكية إنتاجها في الهند واستأجرت رحلات لنقل 600 طن من هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة لضمان وجود مخزون كاف في أحد أكبر أسواقها، خشية أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع التكاليف.

وفرضت الإدارة الأميركية في أبريل/نيسان الجاري رسوما جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي فرضتها على الصين والتي تجاوزت 100%.

وأوقف ترامب تطبيق معظم الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر لكنه استثنى الواردات من الصين من هذا الإجراء.

طرازات الهواتف

ووفقا لبيانات الجمارك المتاحة التي راجعتها رويترز، صدّرت فوكسكون، المورد الرئيسي لآبل في الهند، هواتف ذكية بقيمة 1.31 مليار دولار في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر واحد، ويعادل شحنات شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مجتمعين.

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وشمل ذلك طرازات آيفون 13 و14 و16 و16 إي. من آبل، وهو ما رفع القيمة الإجمالية لشحنات فوكسكون من الهند إلى الولايات المتحدة هذا العام إلى 5.3 مليارات دولار.

وبلغت صادرات شركة تاتا إلكترونيكس، وهي مورد آخر لآبل، 612 مليون دولار في مارس/آذار، أي أعلى من الشهر السابق بما يقرب من 63%، وشملت طرازي آيفون 15 و16.

وأظهرت بيانات الجمارك أن جميع الشحنات من فوكسكون إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار كانت عن طريق الجو من محطة الشحن الجوي في تشيناي، وهبطت في مواقع مختلفة منها لوس أنجلوس ونيويورك، وكان الجزء الأكبر منها في شيكاغو.