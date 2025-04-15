تعرف بالصور على 15 مصطلحا اقتصاديا راج بعد اشعال ترامب الحرب الجمركية

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة من سياسات التعريفات الجمركية، مصحوبة بتصريحات متباينة أثارت مخاوف متزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ونظرا لتأثير تعريفات ترامب الجمركية على جميع دول العالم تقريبا، راجت مصطلحات عديدة لوصف النتائج المحتملة. فيما يلي نعرض بالصور والرسومات لأبرز مصطلحات اقتصادية تستخدم بكثرة في ظل اشتعال الحرب التجارية التي فجرها ترامب مثل الرسوم الجمركية، والعجز التجاري، والحروب التجارية، والسندات، والركود الاقتصادي بلغة بسيطة؟ تُفسّرها لكم الجزيرة نت.

التعرفة:

التعريفات الجمركية هي ببساطة ضرائب تفرضها دولة على حدودها على سلع دولة أجنبية. وتهدف عادةً إلى حماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية.

2. الحرب التجارية

تنشأ الحرب التجارية، عندما تتنازع دولتان حول ممارساتهما التجارية، فتفرض إحداهما رسومًا جمركية إضافية على سلع من دولة أخرى تعتقد أنها تمارس ممارسات تجارية غير عادلة. فترد الدولة الأخرى بفرض رسوم جمركية، ويستمر هذا التبادل في الإجراءات، متصاعدًا ليتحول إلى حرب تجارية.

3. العجز والفائض التجاري

يحدث العجز التجاري عندما تستورد دولة ما سلعا أكثر مما تصدر، أي أن الطلب على السلع الأجنبية يفوق المعروض من منتجاتها. على سبيل المثال، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع الصين لأنها تشتري منها سلعًا أكثر، مثل الإلكترونيات والملابس، مما تبيعه لها.

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الفائض التجاري هو عكس ذلك، ويحدث عندما تبيع دولة ما سلعًا أكثر مما تشتري. على سبيل المثال، تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع هولندا لأنها تبيع لها سلعًا أكثر، مثل الآلات والمنتجات الزراعية، مما تشتريه منها.

4. الدعم الحكومي

هو دعم مالي تقدمها الحكومة لمساعدة الشركات أو الصناعات المحلية، مما يجعل منتجاتها أرخص وأكثر تنافسية.

5. سوق الأسهم

سوق الأسهم هو المكان الذي تُباع فيه أسهم الشركات والأدوات المالية الأخرى وتُشترى. على سبيل المثال، إذا اشتريت أسهم أمازون، فأنت تمتلك جزءًا من الشركة، ويمكن أن ترتفع قيمة السهم أو تنخفض، مما يعني أنك قد تربح أو تخسر.

6. الاحتياطي الفدرالي (Federal Reserve)

هو البنك المركزي للولايات المتحدة. يساعد في التحكم بالمعروض النقدي في البلاد، وتحديد أسعار الفائدة، ويسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

7. أسعار الفائدة

أسعار الفائدة هي تكلفة اقتراض المال، وعادةً ما تُعبّر عنها كنسبة مئوية.

على سبيل المثال، عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، تزداد تكلفة اقتراض المال، وعندما يخفضها، تقلّ تكلفتها.

8. التضخم

يقيس التضخم معدل ارتفاع أسعار السلع مع مرور الوقت.ويمكن أن يحدث التضخم عندما يكون الطلب على منتج ما أعلى من العرض، أو عندما تكون تكلفة تصنيعه أعلى. كما يمكن أن يحدث أيضًا عندما يكون هناك فائض من المال في الاقتصاد، كما هو الحال عندما تطبع دولة ما المزيد من النقود.

9. سعر الصرف

سعر الصرف هو قيمة أموال بلد ما مقارنة بأموال بلد آخر. تعتبر أسعار الصرف مهمة لأنها تؤثر على تكلفة شراء وبيع السلع بين البلدان.

10. اتجاهات السوق

اتجاهات السوق هي الاتجاه العام الذي تتحرك فيه الأسعار أو الأسواق بمرور الوقت صعودًا أو هبوطًا أو استقرارًا. تساعد هذه الاتجاهات المستثمرين والشركات على فهم ما يحدث في الاقتصاد. يستخدم الاقتصاديون مصطلحات مثل "سوق صاعد" و"سوق هابط" للإشارة إلى هذه الاتجاهات.

11. الدين

الدين هو المال الذي تدين به حكومة لأخرى، وعادةً ما يكون هناك اتفاق على سداده لاحقًا مع الفائدة. وقد يكون دين الدول على شكل بيع السندات، حيث تُقرض المال مقابل فائدة وسداد لاحقًا.

في مارس/آذار 2025، بلغ الدين القومي الأميركي نحو 36.56 تريليون دولار. وقد أثار هذا المستوى المرتفع من الدين مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد وقدرتها على إدارة التزاماتها المالية المستقبلية.

12. الاتفاقيات التجارية

هي اتفاقيات بين الدول تُسهّل شراء وبيع السلع. وقد تكون اتفاقية التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر لإزالة الحواجز التجارية، مثل الرسوم الجمركية، لتسهيل انتقال السلع والخدمات بينهما. أو اتفاقية التجارة الثنائية هي اتفاقية أوسع نطاقًا بين دولتين تتضمن قواعد لتسهيل التجارة بينهما.

13. الناتج المحلي الإجمالي

هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المُنتجة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون سنة أو ربع سنة. ويُستخدم لقياس حجم اقتصاد بلد ما وسلامته.

14. الركود الاقتصادي

عندما يضعف الاقتصاد لفترة من الزمن يوصف بالركود. يحدث الركود عادةً عندما ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما لفصلين متتاليين (ستة أشهر). وخلالها يفقد الناس وظائفهم وتقل النفقات وتهبط أسعار الأسهم.

15. أنواع السياسات التجارية

تشير السياسات التجارية إلى السياسات الحكومية التي تُنظّم تبادل السلع والخدمات بين الدول. وعادة هناك وجهتا نظر مختلفتين حول كيفية انخراط الدول في التجارة العالمية، الأولى الحمائية حيث تُركّز الدولة على الحد من التجارة وحماية الصناعات المحلية، والثانية التجارة الحرة، حيث تعزز الانفتاح من خلال السماح للدول بتداول السلع والخدمات بسهولة.