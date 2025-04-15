الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش الاثنين إن التكتل يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الأمر يتطلب "جهدا مشتركا كبيرا".

وكتب سيفكوفيتش على موقع التواصل "إكس" بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والمبعوث التجاري الأميركي جاميسون جرير في واشنطن "أتواجد حاليا في العاصمة واشنطن… لاغتنام المهلة البالغة 90 يوما للتوصل إلى حل مشترك للرسوم الجمركية غير المبررة".

وقال إن الاتحاد الأوروبي "لا يزال إيجابيا ومستعدا للتوصل إلى اتفاق عادل، بما في ذلك المعاملة بالمثل من خلال عرضنا للرسوم الجمركية البالغة صفر مقابل صفر على السلع الصناعية والعمل على القيود غير الجمركية".

وأضاف "تحقيق ذلك سيتطلب جهدا مشتركا كبيرا من الجانبين".

تعليق الرد

وأعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب معلّق حتى 14 يوليو/تموز المقبل من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات مع الرئيس الأميركي.

وتخوض واشنطن وبروكسل مواجهات تجارية منذ أسابيع بين الرسوم والرد عليها، بعدما أطلق ترامب حربا تجارية لم يسلم منها شركاء بلاده الوثيقون.

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وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء أولى تدابيرها، وفرضت رسوما مضادة على البضائع الأميركية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن، وأتت هذه التعريفات المشددة ردا على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم.