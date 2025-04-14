اقتصاد|قطر

استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار

Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi meets Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani at Hamad International Airport, in Doha, Qatar April 13, 2025. Amiri Diwan/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا التعاون الاقتصادي والسياسي (رويترز)
14/4/2025

اتفقت قطر ومصر على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول الحزمة المُخطط لها. وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

التعاون الاقتصادي

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي.

وتعكس الاستثمارات القطرية المعلنة "أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، من خلال "استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين"، وفق البيان ذاته.

وتتخذ مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، خطوات مبدئية للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكنها تظل مثقلة بديون خارجية تضاعفت 4 مرات منذ عام 2015، كما ساهمت الحرب في غزة في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في مصر.

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المصدر : وكالات

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