غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الذهب إلى 3700 دولار خلال 2025

رفعت مجموعتا غولدمان ساكس الأميركية ويو بي أس UBS السويسرية توفعاتها بشأن أسعار الذهب، مع طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية ودور المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد الركود والمخاطر الجيوسياسية، ما يدعم التوقعات بارتفاع الأسعار أكثر في عام 2025.

يتوقع محللو غولدمان، ساكس من بينهم لينا توماس، ارتفاع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية هذا العام، مع توقعات بوصوله إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026، بينما توقعت الخبيرة الاستراتيجية في يو بي إس، جوني تيفز وصوله إلى 3500 دولار للأوقية بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين يوم الجمعة.

التوقعات الجديدة تأتي بعد ارتفاع سعر الذهب بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، وسجلت الأسعار رقمًا قياسيًا جديدًا فوق 3245 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين في التعاملات الفورية قبل أن يتراجع إلى 3224 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات.

أصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس/ آذار، ما يشير إلى إجماع قوي على ارتفاع أسعار السبائك في ظل بيئة من عدم اليقين، مع زعزعة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب للأسواق العالمية.

ورجّح محللو غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​مشتريات القطاع الرسمي حوالي 80 طنًا شهريًا هذا العام بزيادة عن تقديراتهم السابقة البالغة 70 طنًا، وأكدوا توصيتهم بالاستثمار طويل الأجل في تجارة الذهب.

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وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أن يحفز التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

تجدد الطلب

وقال محللو غولدمان ساكس: "فاجأت التدفقات الأخيرة المستثمرين بالارتفاع، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار أصول المخاطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يرون الآن احتمالًا بنسبة 45% لحدوث ركود، وفي حال حدوث هذا السيناريو "قد تتسارع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أكبر، وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".

في غضون ذلك، يتوقع بنك يو بي أس طلبًا قويًا من مختلف قطاعات السوق، بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الاستثمار الكلي، وصناديق الثروة الخاصة، ومستثمري التجزئة – حيث تُعزز التغيرات في التجارة العالمية والخلفيات الجيوسياسية الحاجة إلى تخصيص الاستثمارات للملاذات الآمنة، ومع ذلك، أشارت تيفز إلى أن ثمة مجال لمزيد من الاستثمار في الذهب، إذ لم تشهد مراكز السوق ازدحامًا كبيرًا بعد.

تعاملات اليوم

وفي تعاملات اليوم تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عن أعلى مستوياتها على الإطلاق غير أنها بقت فوق مستوى 3200 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي التعاملات المبكرة نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3222.49 دولار للأوقية، وبلغ الذهب ارتفاعا غير مسبوق عند 3245.42 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3238.50 دولار للأوقية.

وضغط على أسعار الذهب انحسار التوتر التجاري بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

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