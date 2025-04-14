غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الذهب إلى 3700 دولار خلال 2025

رفعت مجموعتا غولدمان ساكس الأميركية و"يو بي إس" (UBS) السويسرية توقعاتها بشأن أسعار الذهب، مع طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية ودور المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد الركود والمخاطر الجيوسياسية، مما يدعم التوقعات بارتفاع الأسعار أكثر في عام 2025.

يتوقع محللو غولدمان ساكس، من بينهم لينا توماس، ارتفاع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية هذا العام، مع توقعات بوصوله إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026، في حين توقعت جوني تيفز الخبيرة الإستراتيجية في "يو بي إس" وصوله إلى 3500 دولار للأوقية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين صدرتا الجمعة الماضي.

التوقعات الجديدة تأتي بعد ارتفاع سعر الذهب بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، وسجلت الأسعار رقمًا قياسيا جديدًا فوق 3245 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين في التعاملات الفورية قبل أن يتراجع إلى 3224 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات.

أصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس/آذار الماضي، مما يشير إلى إجماع قوي على ارتفاع أسعار السبائك في ظل بيئة من عدم اليقين، مع زعزعة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب للأسواق العالمية.

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ورجّح محللو غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط ​​مشتريات القطاع الرسمي نحو 80 طنًا شهريا هذا العام بزيادة عن تقديراتهم السابقة البالغة 70 طنًا، وأكدوا توصياتهم بالاستثمار الطويل الأجل في تجارة الذهب.

وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أن يحفز التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

تجدد الطلب

وقال محللو غولدمان ساكس "فاجأت التدفقات الأخيرة المستثمرين بالارتفاع، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار أصول المخاطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يرون الآن احتمالًا بنسبة 45% لحدوث ركود، وفي حال حدوث هذا السيناريو "قد تتسارع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أكبر، وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".

في غضون ذلك، يتوقع بنك "يو بي إس" طلبًا قويا من مختلف قطاعات السوق، بما في ذلك البنوك المركزية ومديرو الأصول الطويلة الأجل وصناديق الاستثمار الكلي وصناديق الثروة الخاصة ومستثمرو التجزئة، حيث تُعزز التغيرات في التجارة العالمية والخلفيات الجيوسياسية الحاجة إلى تخصيص الاستثمارات للملاذات الآمنة. ورغم ذلك، أشارت تيفز إلى أن ثمة مجالا لمزيد من الاستثمار في الذهب، إذ لم تشهد مراكز السوق ازدحاما كبيرًا بعد.

تعاملات اليوم

وفي تعاملات اليوم الاثنين تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، غير أنها بقيت فوق مستوى 3200 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي التعاملات المبكرة، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3222.49 دولارا للأوقية، وبلغ الذهب ارتفاعا غير مسبوق عند 3245.42 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3238.50 دولارا للأوقية.

وضغط على أسعار الذهب انحسار التوتر التجاري بعد أن أعلن الرئيس الأميركي استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب من الرسوم الجمركية الأميركية المضادة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: