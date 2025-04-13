ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و850 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و875 ليرة مسجّلة مساء أمس السبت، كما زادت إلى مستوى 10 آلاف و950 ليرة عند البيع من 10 آلاف و975 ليرة مسجّلة أمس.

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة عند 10 آلاف و900 ليرة عند الشراء، و11 ألفا عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأحد.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.

تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

استبعدت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي.

عَيّن الرئيس أحمد الشرع حاكمًا جديدا لمصرف سوريا المركزي هو عبد القادر الحصرية، بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب.

شكّل الشرع أواخر الشهر الماضي حكومة انتقالية.

رفع "المركزي" سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.‏

سمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

انخفاض كبير في عدد الموظفين بالدولة بعد تسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.