الصين: قرار ترامب استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم "خطوة صغيرة"

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، إن بكين تقيّم تأثير قرار الإدارة الأميركية منح استثناءات للأجهزة الإلكترونية التي يأتي معظمها من الصين من الرسوم الجمركية، ووصفت القرار بأنه مجرد "خطوة صغيرة" لتصحيح ممارسات واشنطن "الخاطئة".

وقررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وغيرها من واردات الإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين، وهو ما أتاح فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا مثل آبل التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن قرار الإدارة الأميركية "خطوة صغيرة من الولايات المتحدة لتصحيح ممارستها الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من جانب واحد".

وذكرت الوزارة، في بيان، "الشخص الذي ربط الجرس على رقبة النمر هو من يستطيع فكه فقط"، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة كبيرة في تصحيح ما وصفته بأخطائها وإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وفي إشعار موجه إلى شركات الشحن، نشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قائمة بالأكواد الجمركية التي ستعفى من الرسوم. وتدخل تلك الاستثناءات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من 5 أبريل/نيسان الجاري.

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وأدرجت الهيئة في القائمة نحو 20 منتجا، من بينها جميع أجهزة الحاسوب والحاسوب المحمول ومحركات الأقراص وأجهزة معالجة البيانات الآلية. كما شملت أيضا أجهزة أشباه الموصلات والمعدات ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة.

ولم يتضمن الإشعار تفسيرا لخطوة إدارة ترامب، لكن الاستثناء الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة يقدم تخفيفا يحظى بترحيب من قبل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ومنها آبل وديل وكثير من المستوردين الآخرين.

وتستثني خطوة ترامب أيضا الإلكترونيات المذكورة من الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على البضائع من معظم البلدان باستثناء الصين، مما يخفف تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من إنتاج شركة آبل في الهند.

وفي وقت سابق، قالت مذكرة لدوائر الجمارك الأميركية إن هذه الإعفاءات تخص بالدرجة الأولى المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين، رغم فرض إدارة ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.

وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تُظهر محاولة واضحة من الإدارة الأميركية لتقليص الأثر السلبي للتعريفات الجمركية على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، خصوصًا في ظل صعوبة نقل خطوط إنتاج تلك السلع إلى داخل الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.