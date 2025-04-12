مصفاة بانياس لتكرير النفط في سوريا تستأنف العمل

استأنفت مصفاة بانياس لتكرير النفط في سوريا العمل بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب نفاد المخزون الخام.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المصفاة كانت تعتمد على واردات الخام الإيراني الذي توقف مع سقوط نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن نحو مليوني برميل من النفط الخام الإيراني كانت تصل إلى هذه المصفاة شهريا.

وأضاف مراسل الجزيرة -نقلا عن وزير الطاقة محمد البشير- أن المصفاة باشرت عملها بعد استيراد نحو 350 ألف طن متري من النفط الخام مؤخرا من خلال عقود أبرمتها وزارة الطاقة مع شركات عالمية.

وقال مدير مصفاة بانياس إن المصفاة ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، مما سينعكس إيجابا على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام إن مصفاة بانياس لها دور أساسي في تلبية السوق المحلية، وإن العمل بالمصفاة عاد بعد تأهيل البنية التحتية وإجراء عمليات التعمير رغم الصعوبات المرتبطة بالعقوبات الدولية، إضافة إلى الصعوبة في تأمين قطع الغيار.

أرقام عن النفط في سوريا

تقدر احتياطات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل، وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة.

في الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.

كانت سوريا تصدر 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام، والباقي كان يوجه إلى مصافي حمص وبانياس التي تبلغ قدرتها الاستيعابية للتكرير 240 ألف برميل يوميا.

بلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).

تمتلك سوريا 3 موانئ للتصدير والاستيراد على البحر الأبيض المتوسط، وهي طرطوس واللاذقية وبانياس.