كوت ديفوار تهدد بزيادة تكلفة تصدير الكاكاو ردا على رسوم ترامب

قال وزير الزراعة في كوت ديفوار كوبينان أكواسي أدجوماني إن بلاده التي تصنّف أكبر منتج للكاكاو في العالم قد تتخذ إجراءات لزيادة سعر المنتج إذا دخلت الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس ترامب ضد بلاده حيز التنفيذ.

وفي تصريح للصحافة أول أمس الخميس، قال أدجوماني إن بلاده تريد من واشنطن إعادة النظر في الرسوم الجمركية.

وقال: "عندما تفرضون ضرائب على منتجات يتم تصديرها إلى بلدكم فإن ذلك سيجعلنا نزيد سعر الكاكاو، وذلك ستكون له تداعيات على السعر بالنسبة للمستهلك".

وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 21% على كوت ديفوار، وهي الأعلى من بين مجموع دول غرب أفريقيا.

ولم يوضح وزير الزراعة نوعية الإجراءات التي قد تتخذها بلاده في الرد على التعريفات الجمركية الأميركية، ولكن يمكن لكوت ديفوار أن ترفع رسوم التصدير على الكاكاو لكسب المزيد من الإيرادات، الأمر الذي يجعل المنتج أكثر تكلفة للمستهلكين.

ويشار إلى أن كوت ديفوار تصدر سنويا ما بين 200 إلى 300 ألف طن متري من الكاكاو إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات مجلس القهوة والكاكاو.

وفي ذات السياق، قال وزير الزراعة الايفواري إن بلاده ستسعى إلى إقامة علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي لضمان تسويق منتجاتها في بلدان أخرى إذا لم تقبلها الولايات المتحدة أو جعلتها غير ممكنة التناول.

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ورغم أن كوت ديفوار تصنف في طليعة منتجي الكاكاو على مستوى العالم، حيث بلغ إنتاجها في سنة 2023 حوالي 2.2 مليون طن متري، فإنها تعاني في الموسم الحالي من تحديات غير مسبوقة بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة في الفترة الماضية وأدى إلى تراجع المحاصيل بنسبة تتراوح بين 30 و40%.