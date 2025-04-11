تسلا تدشن أعمالها في السعودية

دشنت تسلا عملياتها في السعودية أمس الخميس، مسجلة بذلك فصلا جديدا في توسع هذه الشركة عالميا، في حين تسعى الرياض إلى تبني استخدام السيارات الكهربائية بشكل واسع.

وهيمنت سيارتا "سايبرتراك تسلا" و"موديل واي" المعاد تصميمها على ساحة مليئة بأشجار النخيل، مع افتتاح الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أعمالها بصورة رسمية.

وقد جرب حشد صغير السيارتين وذلك خلال عرض على شاشة فيديو ضخمة في الهواء الطلق أظهر سايبرتراك تجوب صحراء مخلفة وراءها أعمدة من الرمال.

وتحتاج تسلا لعملاء جدد، فعلى الصعيد العالمي، سجلت هذه الشركة الأميركية انخفاضا بنسبة 13% في مبيعات الربع الأول من العام، وهو أضعف أداء لها منذ ما يقرب 3 سنوات، مدفوعا بردود الفعل العنيفة على دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمنافسة المتزايدة وتقادم مجموعة منتجاتها.

وتهدف المملكة -وهي مستثمر رئيسي في شركة لوسيد المنافسة لتسلا- إلى تبني استخدام السيارات الكهربائية بنسبة 30% بعد 5 سنوات من الآن، وذلك مقابل حوالي 1% العام الماضي.

ومع افتتاح أول صالة عرض ومركز خدمة لها في العاصمة السعودية، ستنطلق تسلا في السوق السعودي بعد طول انتظار.

وسيتاح في صالة العرض نماذج مختلفة، بما في ذلك موديل 3 وموديل واي وشاحنة سايبرتراك، كما سيتم افتتاح متاجر مؤقتة في الرياض وجدة والدمام.

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وأظهرت بيانات من منصة ستاتيستا لجمع البيانات -استنادا إلى بيانات من موقع إلكترومابس الإلكتروني لرصد محطات الشحن- أن السعودية عام 2024 كان لديها 101 محطة شحن للسيارات الكهربائية فقط.

وأعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع شبكات الشحن في إطار أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

وأسست المملكة شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية التي تهدف إلى زيادة عدد منافذ الشحن إلى 5 آلاف بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 50 مثل العدد الحالي.

وتملك علامات تجارية منافسة مصنعة للسيارات الكهربائية، مثل "بي واي دي" و"زيكر" الصينيتين إلى جانب "لوسيد" -المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي- مواقع بالفعل داخل المملكة.