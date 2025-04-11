ترامب متفائل والبيت الأبيض يتحدث عن 75 دولة تجاوبت مع مهلة الرسوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متفائلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاريّ مع الصين، رغم تصاعد حدة النزاع التجاري بين البلدين، وارتفاع مستوى الرسوم الجمركية.

وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أن "الرئيس أوضح بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "استمرار الصين في الرد على الإجراءات الأميركية لن يكون في صالحها"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأكدت المتحدثة أن الرئيس ترامب يأمل التوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول أخرى قبل انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي منحها للتحاور، مضيفة أن "أكثر من 75 دولة تواصلت معنا لمعالجة المسائل التجارية، وقد استجابت جميعها تقريبًا لتحذيرات الرئيس بحكمة".

15 عرضًا واستعداد لـ "سخاء تفاوضي" مع بكين

وأشارت ليفيت إلى أن البيت الأبيض تلقى حتى الآن 15 عرضًا جاهزًا من دول تسعى إلى مراجعة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن ترامب "وعد بأن يكون في غاية السخاء في المفاوضات مع الصين، بشرط أن تبدي بكين حسن نية".

في الوقت نفسه، يواصل مستوى الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين الاستقرار عند 145%، فيما كانت الصين قد أعلنت مؤخرًا رفع رسومها المضادة إلى 125%، في تصعيد متبادل يُقلق الأسواق العالمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

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ترامب: "الرسوم تسير بشكل جيد"

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأميركي "نحن نقوم بعمل جيد حقًا على مستوى سياستنا المتعلقة بالرسوم الجمركية، فهي خطوة مثيرة للاهتمام للغاية لأميركا والعالم… وإنها تسير بسرعة".

وأشار ترامب إلى أن إدارته تتجه إلى تكثيف المحادثات التجارية مع عدد من الدول، رغم الانتقادات المتزايدة من الأوساط الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن "نهج الرسوم الجمركية يسير على الطريق الصحيح"، على حد تعبيره.