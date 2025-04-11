الصين توسع مشاوراتها الدولية لمواجهة رسوم ترامب التجارية

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا لمقاومة الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بشأن زيادات "الرسوم الجمركية المتبادلة".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يزور بكين، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال شي إنه لن يكون هناك فائز في حرب الرسوم الجمركية، وإن "معارضة العالم ستؤدي في نهاية المطاف إلى عزلها (الولايات المتحدة) نفسها".

ولفت شي إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي من دعاة العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، مشددا على ضرورة أن تقاوما معا "التنمر الاقتصادي أحادي الجانب".

بدوره، أفاد سانشيز بأن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستدفع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد شركاء جدد وأسواق جديدة، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان إلى "مراجعة علاقاتهما".

وتخلق حالة عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية فرصة للتقارب بين بروكسل وبكين، وفق مراقبين.

اتصالات مع السعودية وجنوب أفريقيا

في الأثناء، قالت وزارة التجارة الصينية -اليوم الجمعة- إن الوزير وانغ ون تاو تبادل وجهات النظر مع نظيريه السعودي والجنوب أفريقي بشأن الرد على "الرسوم الجمركية الأميركية المضادة".

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وأضافت أن المحادثات جرت في اتصالين منفصلين عبر دائرة تلفزيونية أمس الخميس، مضيفة أن الصين بحثت خلالها تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري مع السعودية وجنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة إن وانغ بحث مع الوزير السعودي ماجد بن عبدالله القصبي سبل تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، بينما تناول في اتصاله مع وزير التجارة بجنوب أفريقيا باركس تاو دور مجموعة العشرين وتجمع بريكس.

أستراليا ترفض عرض الصين للتعاون في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت أستراليا رفضت أمس الخميس اقتراحا من الصين بالعمل معا لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وقالت إنها ستواصل بدلا من ذلك تنويع تجارتها وتقليل اعتمادها على الصين، وهي أكبر شريك تجاري لها.

وحث السفير الصيني لدى أستراليا -في مقال رأي بإحدى الصحف- كانبرا على التعاون مع بكين للدفاع عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

وقال "في ظل المستجدات، تقف الصين على أتم الاستعداد للتعاون مع أستراليا والمجتمع الدولي للاستجابة بشكل مشترك للتغيرات في العالم".

تسلسل الحرب التجارية

في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، إضافة إلى 20% سابقة فرضها خلال الشهرين السابقين، مما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأميركية.

ردت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأميركية من 34% إلى 84%.

عاود ترامب -مساء الأربعاء- رفع الرسوم على الصين إلى 125%.

أعلن البيت الأبيض أن نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على الصين مؤخرا تشمل فقط الرسوم المتبادلة، وأن إجمالي معدل التعريفة بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة بسبب أزمة "مخدر الفنتانيل".

اليوم الجمعة، قررت الصين رفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأميركية إلى 125%، وسط تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.

مطلع أبريل/نيسان الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.