ارتفعت أسعار الذهب حوالي 2% وتجاوزت مستوى 3200 دولار اليوم الجمعة بدعم من ضعف الدولار ومخاوف من حدوث ركود وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.7% ليصل إلى 3227.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3237.56 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أكثر من 2% أيضا لتصل إلى 3246.30 دولارا. وحقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 6% على مدار الأسبوع.

ورفعت بكين رسومها الجمركية على البضائع الأميركية إلى 125% اليوم الجمعة، لترد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، مما يزيد المخاطر في الحرب التجارية التي تهدد بإحداث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.

وانخفضت الأسهم العالمية وتراجع الدولار. ويجعل انخفاض العملة الأميركية المعدن الأصفر المقوم بها أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

توقعات بمواصلة الذهب رحلة الصعود

وواصل الذهب ارتفاعه الحاد في المعاملات الفورية منذ العام الماضي، وسجل عدة مستويات قياسية مرتفعة وزاد بأكثر من 21% هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين وطلب من البنوك المركزية.

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وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو بي إس": "نعتقد أن الذهب أمامه المزيد من الارتفاع… نستهدف 3400 إلى 3500 دولار أميركي للأوقية خلال الأشهر المقبلة".

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس/آذار على نحو مفاجئ.

وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم سعيا لمؤشرات على مسار السياسة النقدية.

ويراهن المتداولون الآن على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: