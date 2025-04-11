اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

البورصة الأميركية تفتح على انخفاض إثر تصعيد الحرب التجارية

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وول ستريت أغلقت على هبوط حاد أمس الخميس بسبب مخاطر الرسوم الجمركية (شترستوك)
11/4/2025

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بينما تقيّم الأسواق أحدث تصعيد في الحرب التجارية بعدما رفعت الصين رسومها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 125%.

  • انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.25% عند الفتح.
  • وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.24%.
  • وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.18%.

وقالت وزارة المالية الصينية -اليوم الجمعة- إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية بدءا من غد السبت، وذلك ارتفاعا من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وقال البيت الأبيض أمس إن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ الخميس، ترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى 145%.

وتراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت أمس.

وهبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة 2.96% ليغلق عند 33585.58 نقطة، بعد أن هوى 5% في وقت سابق من الجلسة.

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كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 2.85% عند 2466.91 نقطة.

وعادت البورصات الأوروبية التي كانت الوحيدة الصامدة أمس الخميس إلى التراجع في تعاملات اليوم بعد إعلان بكين.

  • في باريس، انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1%.
  • تراجعت بورصة فرانكفورت 1.6%.
  • هبطت بورصة لندن 0.4%.
  • نزلت بورصة ميلانو 1.5%.
المصدر : رويترز

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