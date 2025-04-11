البورصة الأميركية تفتح على انخفاض إثر تصعيد الحرب التجارية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بينما تقيّم الأسواق أحدث تصعيد في الحرب التجارية بعدما رفعت الصين رسومها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 125%.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.25% عند الفتح.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.24%.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.18%.

وقالت وزارة المالية الصينية -اليوم الجمعة- إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية بدءا من غد السبت، وذلك ارتفاعا من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وقال البيت الأبيض أمس إن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ الخميس، ترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى 145%.

وتراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت أمس.

وهبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة 2.96% ليغلق عند 33585.58 نقطة، بعد أن هوى 5% في وقت سابق من الجلسة.

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كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 2.85% عند 2466.91 نقطة.

وعادت البورصات الأوروبية التي كانت الوحيدة الصامدة أمس الخميس إلى التراجع في تعاملات اليوم بعد إعلان بكين.