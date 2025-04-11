البورصات الآسيوية تتراجع مجددا إثر احتدام حرب ترامب التجارية

تراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد اليوم الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت، مما يظهر حالة عدم اليقين التي تتسبب بها حرب دونالد ترامب التجارية، وفي وقت يهدد فيه الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية أمس الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.

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وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة، وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.

وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.

وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تساهم في إنتاج الفنتانيل (مادة أفيونية) حسب زعم واشنطن.

وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة ترامب وتصاعد التوترات الصينية الأميركية، تسود حالة من الاضطراب أسواق المال العالمية.

وبعد هبوط بورصة وول ستريت:

انخفض مؤشر نيكي بنسبة 2.96% عند الإغلاق ، بعد أن هوى 5% في وقت سابق من جلسة اليوم الجمعة

تراجع مؤشر سول بنسبة 1.18%.

انخفضت أسهم تايوان أكثر من 3%.

تراجعت أسهم سنغافورة 3% أيضا في المعاملات المبكرة

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وأنهت وول ستريت تعاملاتها على تراجع حاد الخميس مع خسارة مؤشر داو جونز 2.5% ومؤشر ناسداك 4.3%.

وتعاني الأسواق الصينية أيضا مثل شنغهاي التي خسر مؤشرها 0.23%.

وكانت البورصات انتعشت الخميس بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مبقيا فقط على الرسوم المعممة بنسبة 10% السارية منذ مطلع أبريل/نيسان الحالي.

وأثناء تلك المهلة، سيعقد شركاء الولايات المتحدة محادثات مع ترامب للتوصل إلى تسوية بشأن الضرائب.

رسوم أوروبية على الشركات الأميركية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي أصبحت الآن داعمة لدونالد ترامب.

وقالت في صحيفة "فايننشال تايمز"، "هناك مروحة واسعة من التدابير المضادة"، وتحدثت عن "فرض ضريبة على عائدات الإعلانات من الخدمات الرقمية" واللجوء إلى أداة "الردع التجاري ومكافحة الإكراه" الخاصة بها المعروفة باسم "بازوكا".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة على منصة "إكس" إن على أوروبا "حشد كل الأدوات المتاحة لحماية نفسها".

لكن ترامب (78 عاما) قال بكل هدوء أثناء اجتماعه مع وزراء في البيت الأبيض "ستكون للمرحلة الانتقالية مكلفة وستطرح مشكلات، لكن في نهاية المطاف، ستكون أمرا جيدا".

وأكد وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت أنه لا يرى "شيئا غير عادي اليوم" في الأسواق، في حين قدّر نواب ديمقراطيون أن الرئيس الجمهوري ربما تلاعب بهم بشكل غير قانوني من خلال التشجيع على شراء الأسهم قبل تغيير موقفه الأربعاء.

بكين.. القتال حتى النهاية

من جهتها، تعهّدت بكين "القتال حتى النهاية"، وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن "باب الحوار مفتوح للتفاوض، لكن الحوار يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجري على قدم المساواة".

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أما الدول الآسيوية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فلم تتخذ أي تدابير مضادة.

ومثل فيتنام وكمبوديا، أعلن منتجو المنسوجات وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أنهم لن يتخذوا إجراءات انتقامية.

وعن طريق فرض ضرائب على الواردات، يعتقد دونالد ترامب أنه وجد الحل لإعادة توطين الإنتاج الصناعي في بلاده التي يعتبرها ضحية لشرور العولمة.

ويريد تحصيل رسوم جمركية ودفع شركائه لشراء المزيد من البضائع الأميركية.