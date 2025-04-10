الرابحون والخاسرون من تعليق ترامب الرسوم الجمركية

تأثر العالم لا سيما الأسواق المالية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية الشاملة 90 يومًا، بين رابح وخاسر.

وأوقف ترامب الرسوم الجمركية بصورة مفاجئة، أمس الأربعاء، بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ، مما أدى إلى تراجع حاد في الأسهم لأيام وسط حالة من التقلب.

وبعد التراجع عن الرسوم الجمركية ارتدت أسعار الأسهم للأعلى، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي الأوسع نطاقا أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2008 بنسبة 9%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 3 آلاف نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12%.

استقبل بعض قادة الأعمال هذه الخطوة بارتياح، لكن لم يسلم الجميع من التداعيات، فقد تعرضت الصين لرسوم جمركية أكبر، والتي قال ترامب إنها ناجمة عن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين على الولايات المتحدة.

الرابحون

وحسب تقرير نشره موقع بزنس إنستيدر، فإن أكبر الرابحين من تعليق الرسوم الجمركية كان كالتالي:

شركات الطيران والسفر

شهدت شركات السفر بعضًا من أكبر مكاسب سوق الأسهم الأميركية خلال جلسة الأربعاء كالتالي:

ارتفع سعر سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 26%.

ارتفع سهم دلتا إيرلاينز بنسبة 23%.

حققت شركات الرحلات البحرية أداءً جيدًا.

ارتفع سهم نورويجيان كروز لاين هولدينغز 19%.

زاد سهم كارنيفال كورب 18%.

ارتفع سهم إكسبيديا غروب بنسبة 18%.

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وقال أمير إيلون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لونجوودز إنترناشونال الاستشارية لأبحاث سوق السفر والسياحة: "لم يقتصر الأمر على شركات الطيران، بل كانت جميع شركات السفر هي الرابحة اليوم في وول ستريت".

وأضاف إيلون أن مشكلتين رئيسيتين واجهتهما شركات السفر بسبب الرسوم الجمركية هما زيادة تكاليف الموردين على سلع مثل قطع غيار الطائرات، ولوازم الفنادق، ومواد البناء، بالإضافة إلى الخوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد إلى إضعاف الإنفاق على السفر.

شركات أشباه الموصلات

كانت شركتا إنتل وإنفيديا، والعديد من شركات أشباه الموصلات الأخرى، من بين أكبر الرابحين من ارتفاع أسعار أسهمها أمس، وارتفع سعر سهمي إنتل وإنفيديا بنحو 18%.

ورغم إعفاء أشباه الموصلات، أو الرقائق، من الرسوم الجمركية، فقد أفادت إيما كوسغروف من بيرنشتاين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مكونات أخرى تُستخدم في المنتجات التي تُستخدم فيها الرقائق ربما تأثرت.

وكتب محللو بيرنشتاين في مذكرة الأسبوع الماضي: "لسنا متأكدين تمامًا مما يجب فعله حيال كل هذا. فمعظم أشباه الموصلات تدخل الولايات المتحدة.. يُرجح أن يكون للرسوم الجمركية تأثير أكبر عليها، وبالتالي من المرجح أن تكون الآثار الثانوية أكثر أهمية".

تسلا وإيلون ماسك

ارتفع سهم شركة تسلا 22% أمس وهو ما يُرجّح أن يكون بمثابة استراحة مُرحّب بها لشركة تواجه ردود فعل سلبية شديدة وانخفاضًا في سعر سهمها منذ أشهر.

وبرز الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك كرابح كذلك، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع سعر السهم، ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروته الصافية إلى 326 مليار دولار، من 290 مليار دولار عند إغلاق السوق أمس، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وانتقد ماسك الرسوم الجمركية علنًا في الأيام الأخيرة، وهاجم كبير مستشاري ترامب التجاريين، بيتر نافارو لذا بدا أن تعليق الرسوم الجمركية قد منح الملياردير ما أراده.

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الخاسرون

الصين

على عكس شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، استُبعدت الصين من تعليق الرسوم الجمركية، كما صرّح ترامب بأنه سيرفع معدل الرسوم الجمركية على الصين ردًا على الرسوم الجمركية الانتقامية، وبلغ إجمالي معدل الرسوم الجمركية الجديد على الواردات من الصين 125%.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة وخبيرة التجارة في شركة كيه بي إم جي، ميغان مارتن-شونبرغر، وبعض الاقتصاديين الآخرين، إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على الصين ترفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي.

أمازون

على الرغم من ارتفاع سعر سهم أمازون بنحو 12% الأربعاء، فإن الرسوم الجمركية الباهظة على الصين قد تُسبب مشاكل لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت؛ لأن العديد من المنتجات التي تبيعها، سواءً مباشرةً أو من خلال بائعين خارجيين، تأتي من الصين.

وكتب كبير مراسلي التكنولوجيا في بيزنس إنسايدر، يوجين كيم المعروف باطلاعه على شؤون أمازون أن بنك مورغان ستانلي قدّر أن أمازون هي شركة التجارة الإلكترونية الأكثر تأثرًا برسوم ترامب الجمركية، مشيرًا إلى أن المنتجات التي تبيعها والتي تأتي من الصين لن تكون متوافرة بشكل كبير.

عموما، وحسب التقرير، إذا كان سوق الأسهم مؤشرًا، فلم يكن ثمة كثير من الخاسرين من تعليق الرسوم الجمركية، فقد شهدت 9 شركات فقط من أصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا في قيمة أسهمها يوم الأربعاء.

مع ذلك، يُظهر الوقت ما سيحدث لاحقًا، بما في ذلك ما إذا كانت الرسوم الجمركية سيُعاد تطبيقها أم أن حالة عدم اليقين وتداعيات هذه المحنة ستُخلف آثارًا دائمة لم تتضح بعد.

لا رابحين.. لا خاسرين

قالت مارتن-شونبرغر إن مراقبة "الرابحين والخاسرين" قد لا تكون أفضل طريقة لتقييم الوضع؛ فعلى الرغم من أن معظم الدول حصلت على فترة استراحة، فإن ارتفاع الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك أدى في الواقع إلى رفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما يفوق ما كان عليه من دون أي تغييرات.

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وأضافت أن هذه الرسوم من المرجح أن تدفع الدول إلى استخدام دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية.