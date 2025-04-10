الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد تعليق رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.15% ليصل إلى 3119.18 دولارا للأوقية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8% مسجلة 3143.60 دولارا.

كان ترامب قد قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي، لكنه زاد الضغوط على الصين.

وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104% إلى 125%، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتبادل البلدان فرض الرسوم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وقال المحلل في ماريكس، إدوارد ماير: "إذا دخلنا فترة نمو بطيء، وهو افتراضنا الأساسي، نعتقد أن أسعار الفائدة ستتجه في النهاية نحو الانخفاض، مما سيدفع الذهب نحو الارتفاع، نظرا لاستمرار مخاوف التضخم خلال معظم العام بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية".

وأضاف "في النهاية، نتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار بحلول نهاية الشهر، إن لم يكن قبل ذلك".

إعلان

وارتفع الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في عام 2025، مدفوعا بـ:

خطط ترامب للتعريفات الجمركية

توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

الشراء القوي من جانب البنوك المركزية.

زيادة الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 72% خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتطلع المستثمرون حاليا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.19% مسجلا 936.78 دولارا.

تراجع البلاديوم 1.3% إلى 918.53 دولارا.

عملات الملاذ الآمن

وعلى صعيد العملات عاد المتعاملون للإقبال على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري بعد أن صعّد ترامب حربه التجارية ضد الصين حتى مع تعليقه المفاجئ لتطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على العديد من الدول الأخرى.

وبدد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر والمتأثران بتقلبات الصين بسبب العلاقات التجارية الوثيقة، بعضا من ارتفاعاتهما القوية التي حققاها أمس الأربعاء، لكنهما عادا إلى الارتفاع مجددا مع توقعات بوصول موجة الصعود إلى الأسهم في أوروبا.

إعلان

وانخفض الدولار 1.3% ليصل إلى 145.71 ينا في أحدث تعاملات.

كما انخفض الدولار 2% ليصل إلى 0.8406 فرنك سويسري.

وارتفع اليورو 1% إلى 1.106 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.54% إلى 0.6183 دولار أميركي، بعد أن انخفض في وقت سابق بالنسبة ذاتها، وقفز أمس الأربعاء 3.3% بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في 5 سنوات عند 0.5910 دولار أميركي.

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3518 أمام الدولار في التعاملات المحلية المبكرة، وهو أضعف مستوى منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكنه سجل في أحدث تعاملات اليوم 7.3297.

وأبقى ترامب على رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول عندما فاجأ الأسواق بتعليقه رسوما مضادة لمدة 90 يوما بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ.

لكنه في الوقت نفسه، خص الصين برسوم إضافية ليرتفع معدل الرسوم الجمركية إلى 125% على الواردات الصينية بأثر فوري، بعد أن ردت بكين على الرسوم الأميركية السابقة بفرض رسوم بنسبة 84%.

وقال محللون من بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء: "بغض النظر عن تطورات الأيام التسعين المقبلة، فإن سمعة الولايات المتحدة دوليا تتلاشى.. بشكل متزايد، تبدو مبالغات تقييم الدولار مقابل بعض العملات غير مبررة على المدى المتوسط".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن التراجع عن الرسوم الجمركية الشاملة هو الخطة منذ البداية لدفع الدول إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم، كايل رودا: "يبدو أن الرئيس الأميركي تراجع عن موقفه عندما وجد نفسه أمام احتمالات الركود ورد فعل سياسي عنيف وسوق أسهم تسودها رهانات الهبوط ومؤشرات مبكرة على أزمة مالية.. هناك الآن تراجع في ثقة المتعاملين بالحكومة الأميركية".

إعلان

وتابع قائلا: "حتى لو أبرم الرئيس ترامب صفقات مع شركاء تجاريين، فإن ضررا قد لحق بالأسواق والاقتصاد الأميركي سيستغرق وقتا للتعافي".

النفط يواصل التراجع

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع تصعيد ترامب حربه التجارية مع الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.34% إلى 63.95 دولارا للبرميل في أحدث التعاملات.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41% لتسجل 60.85 دولارا.

وبعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على أغلب الدول، سجلت عقود الخام ارتفاعا 4% عند التسوية أمس الأربعاء بعد أن تراجعت بنسبة وصلت إلى 7% خلال الجلسة.

وقال محللون لدى "آي إن جي" للسلع الأولية في مذكرة بحثية اليوم إن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تخلق مساحة للكثير من الغموض في الأسواق.

وأضافوا: "لا يزال من المرجح أن يضغط هذا الغموض على النمو العالمي، بما يشكل بوضوح قلقا فيما يتعلق بالطلب على النفط".