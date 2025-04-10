الصين تعلن اكتشاف كميات من الكوارتز المهم بإنتاج أشباه الموصلات والألواح الشمسية

أعلنت الصين اكتشافها رواسب جديدة من الكوارتز العالي النقاء، وهو معدن ذو دور أساسي في إنتاج أشباه الموصلات والألواح الشمسية.

ويُعد الكوارتز العالي النقاء أحد المعادن القليلة المهمة التي تُهيمن عليها الولايات المتحدة، ويقع الجزء الأكبر من إنتاجه العالمي حول بلدة واحدة فقط في ولاية نورث كارولينا.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الخميس عن الاكتشافات التي تحققت قبل بضع سنوات.

ويُبرز توقيت الإعلان رغبة بكين في تقليص نقاط الضغط التي قد تتمتع بها الولايات المتحدة في الحرب التجارية المتصاعدة بسرعة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشادت وكالة أنباء شينخوا، المدعومة من الدولة، بهذا الاكتشاف لإمكاناته في تأمين خطوط إمداد لصناعة التكنولوجيا الفائقة الصينية.

موقع الاكتشاف

وأفادت الوزارة بأن الرواسب اكتشفت في مقاطعة خنان بوسط الصين في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفي إقليم شينغيانغ غربي البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولم تُقدّم أي معلومات عن حجمها، ولا عن الوقت والمال اللازمين لتطويرها وتحويلها إلى مناجم إنتاجية.

ويُعد الكوارتز العالي النقاء مهمًّا لكلّ من صناعتي الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، إذ يُستخدم في صناعة الطبقة الداخلية في بوتقات تُنتج رقائق بولي سيليكون فائقة النقاء.

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وذكرت بلومبيرغ في تقرير لها العام الماضي أن منجمين بالقرب من بلدة سبروس باين بولاية نورث كارولينا الأميركية يُنتجان أكثر من 80% من إمدادات العالم من الكوارتز العالي النقاء التجاري.