تعرف على حقيقة قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية

أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء، في خطوة مفاجئة- جانبا من هجوم الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفض الرسوم على الكثير من الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، في حين رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125%.

وجاءت الخطوة بعد أسبوع من اضطرابات الأسواق تكبدت خلالها البورصات خسائر بتريليونات الدولارات، واعتُبرت أحدث تحول في مسار أجندة الرسوم الجمركية التي طرحها ترامب على عجل مما أثار الارتباك بشأن أهدافها.

وفيما يلي أبرز تفاصيل خطوة ترامب الأحدث وفق ما أورد تقرير لرويترز:

إيقاف الرسوم الجمركية "المضادة" مؤقتا

تعني خطوة ترامب أن الكثير من السلع من معظم البلدان ستخضع لرسوم بنسبة 10% لمدة 90 يوما. وأوقف ترامب الرسوم الجمركية المضادة وهي بنسب أعلى والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء على 57 شريكا تجاريا لمدة 90 يوما.

سيعود هؤلاء الشركاء الذين يشملون الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى معدل رسوم جمركية بنسبة 10%.

ستظل الرسوم الجمركية "الأساسية" البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من أبريل/نيسان الحالي على معظم البلدان الأخرى، بما في ذلك البرازيل وأستراليا وبريطانيا وكولومبيا، وستكون سارية لمدة 90 يوما.

زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

بعد جولات من التصعيد التجاري المتبادل بما في ذلك رسوم جمركية فرضتها الصين على السلع الأميركية بنسبة 84% وأعلنتها أمس الأربعاء، رد ترامب مجددا برسوم أعلى، مما رفع إجمالي الرسوم الجديدة المفروضة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 125%. وذلك إضافة إلى رسوم جمركية فرضها بالفعل على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى.

إعلان

لا تغيير بالنسبة لكندا والمكسيك

استثنى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي كندا والمكسيك، ولكن فقط لأن سلعهما تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% مرتبطة بالفنتانيل.

تظل تلك الرسوم سارية في الوقت الحالي مع إعفاء غير محدد المدة للسلع المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لا تزال رسوم السيارات والمعادن قائمة

لا ينطبق قرار ترامب على رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها على الصلب والألمنيوم في مارس/آذار الماضي، وعلى السيارات في الثالث من أبريل/نيسان الحالي.

ستدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات حيز التنفيذ في الثالث من مايو/أيار المقبل.

استثناء بعض القطاعات لا يزال ساريا