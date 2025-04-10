الذهب يسجل قمة جديدة والدولار والنفط يتراجعان

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3% في تعاملات اليوم الخميس ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5% ليصل إلى 3161 دولارا للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3175.05 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.2% مسجلة 3177.5 دولارا.

وأكد البيت الأبيض اليوم أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ اليوم الخميس، ترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145%.

وقال كبير محللي السوق في تريدو، نيكوس تزابوراس، إن الذهب "يستعيد جاذبيته كملاذ آمن، ويتجه صوب تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق".

وأضاف "مع ذلك تشكل احتمالات إبرام صفقات مع شركاء تجاريين خطرا كبيرا على فرص ارتفاع الذهب، إذ ربما تجدد الضغوط على المعدن. وإلى جانب ذلك، قد تنشأ رياح معاكسة من تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مما قد يُعزز الدولار".

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وأظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس/آذار على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمقدار أعلى.

وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأميركي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

الدولار

تراجع الدولار مقابل الين والفرنك السويسري واليورو وأيضا مقابل عملات أكثر حساسية للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتعليق فرض الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول.

وانخفض الدولار في تعاملات اليوم 2% إلى 144.64 ينا وبنسبة 4% إلى 0.8237 فرنك سويسري، وانخفضت مؤشرات داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع في وول ستريت.

وتراجع الدولار 3.82% مقابل الين، وبنسبة 6.5% تقريبا أمام الفرنك السويسري منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر خسارة يومية له مقابل الفرنك السويسري منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وقال يوجين إبستاين رئيس قسم الهيكلة الخاصة بأميركا الشمالية في ماني كورب بولاية نيوجيرسي "حتى تأجيل الرسوم أمس لمدة 90 يوما، كانت هناك اضطرابات كبيرة في السوق، في جميع الأسواق حقيقة، وتكيف كامل مع منظومة الرسوم الجمركية. لكن لأن هناك تأجيلا مؤقتا الآن، فإن كل تعديل يُعاد تعديله (من جديد)".

وارتفع اليورو بنحو 2.5% ليصل إلى 1.1236 دولار بعد أن سجل أكبر قفزة يومية له منذ عام 2022.

وخفض البنك المركزي الصيني اليوم الخميس توجيهاته للسعر الرسمي لصرف اليوان للجلسة السادسة على التوالي، مشيرا إلى نيته خفض قيمة العملة تدريجيا.

ويترقب المستثمرون إذا كانت السلطات الصينية ستخفض قيمة اليوان في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.48% ليصل إلى 7.3147 أمام اليوان في التعاملات خارج الصين، لكنه لا يزال فوق أدنى مستوى بلغه يوم الثلاثاء عند 7.4288 يوانات.

النفط

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس لتبدد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بينما يعيد المستثمرون تقييم التفاصيل بخصوص تعليق مزمع لرسوم جمركية أميركية شاملة، بالتزامن مع تحول التركيز إلى حرب تجارية آخذة في التفاقم بين واشنطن وبكين.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركية 3.82% إلى 60 دولارا، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.5% إلى 63.18 دولارا للبرميل.

وكان كلا العقدين قد ارتفعا بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأربعاء بعد تعليق الرئيس ترامب تطبيق رسوم جمركية كبيرة أعلن فرضها على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبل أسبوع، مما يمثل تحولا مفاجئا بعد أقل من 24 ساعة من دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وقالت شركة ريتربوش آند أسوشيتس للاستشارات التجارية لعملائها اليوم إن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بكين من المرجح أن تخفض صادرات الخام الأميركي إلى الصين، مما يدعم المعروض ويرفع مستويات المخزونات في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة السفن أن صادرات النفط الخام الأميركية إلى الصين انخفضت إلى 112 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، أي ما يقرب من نصف صادرات الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت 190 ألفا.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل تقريبا مثلي الزيادة البالغة 1.4 مليون برميل التي توقعها محللون.