البورصة الأميركية تفتح على انخفاض رغم صعود البورصات العالمية بعد تعليق رسوم ترامب

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد ارتفاعها الكبير في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على عشرات الدول، وفيما يلي حالة مؤشرات البورصة الأميركية عند الافتتاح:

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 611.5 نقطة بما يعادل 1.51% إلى 39996.93 نقطة.

فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 103.7 نقاط أو 1.90% إلى 5353.15 نقطة.

نزل المؤشر ناسداك المجمع 489.5 نقطة أو 2.86% إلى 16635.454 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تعاملات اليوم الخميس، وتجاوزت منتصف التعاملات على هذا النحو:

ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 3.86%.

زاد مؤشر داكس الألماني 5.1%.

ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 4.865%.

صعد مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 5.7%.

ارتفع مؤشر إبيكس الإسباني 5.16%.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع 4.54%.

الأسهم الآسيوية

أنهت الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم على ارتفاعات كالتالي:

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 9.13%.

صعد مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 2.06%.

ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 1.16%.

زاد مؤشر سنغافورة بنسبة 5.43%.