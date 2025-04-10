الأسهم العالمية تقفز بعد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية

ارتفعت الأسهم العالمية، واستقرت عمليات بيع السندات اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها قبل أيام على عشرات الدول.

وجاء هذا الارتفاع الكبير في الأسهم بعد اضطراب السوق على مدى أيام.

وعلق ترامب الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ.

ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10% من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأميركية تقريبا.

الأسهم الأوروبية تقفز

قفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 7.2% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 12.5% ​​منذ فرض الرسوم الجمركية الأميركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان الحالي.

وزاد المؤشر الألماني 8.1%.

وسجلت جميع القطاعات مكاسب، بما في ذلك القطاعات الأكثر تضررا هذا الشهر، وهي قطاع البنوك الذي صعد 10.1% والتعدين الذي زاد 9.2% والطاقة الذي أضاف 9.3%.

كما أظهرت عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأميركية في الجلسات السابقة -التي أججت المخاوف من ضعف أكبر سوق للسندات في العالم- بعض بوادر الانحسار اليوم الخميس.

ومع ذلك، زاد ترامب الضغط على بكين برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125% من مستوى 104% الذي بدأ تطبيقه أمس الأربعاء ردا على إعلانها فرض رسوم 84% على السلع الأميركية اعتبارا من اليوم.

أسواق آسيا تنتعش

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الخميس بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم

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وقفز المؤشر نيكاي الياباني 9.13% اليوم الخميس مسجلا أكبر مكاسب كبيرة وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.

زادت جميع الأسهم على المؤشر نيكاي، البالغ عددها 225 سهما، باستثناء سهم واحد. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 99% من الأسهم.

زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.09%

شهد نيكاي تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ أغلق على ارتفاع 6% يوم الثلاثاء بعد هبوط 7.8% يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام، وأغلق على انخفاض 4% أمس الأربعاء.

فتحت أسواق الأسهم الصينية التعامل على ارتفاع اليوم الخميس، حيث زاد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6%.

جاء ارتفاع اليوم الخميس في أعقاب ارتفاعات في وول ستريت الليلة الماضية، إذ زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ9.5% مسجلا أكبر مكسب يومي منذ عام 2008.

الأسواق الخليجية ترتفع

تصدرت الأسهم السعودية ارتفاعات أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد قرار ترامب المفاجئ التعليق المؤقت لمعظم الرسوم الجمركية التي فرضها في الآونة الأخيرة.