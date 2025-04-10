رسوم ترامب سترفع أسعار هواتف آيفون بشكل هائل

حذر محللون من أن أسعار هواتف آيفون في الولايات المتحدة قد ترتفع بشكل هائل نظرا لاعتماد آبل الكبير على واردات من الصين، المركز الرئيسي لتصنيع الأجهزة والتي تخضع لأعلى معدل رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبلغ حاليا 125%.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن شركة التكنولوجيا العملاقة آبل استأجرت رحلات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أو ما يبلغ 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند بعد أن كثفت إنتاجها هناك في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

وتقدم تفاصيل تلك الخطوة نظرة على إستراتيجية آبل الخاصة للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وبناء مخزون من هواتفها التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها.

وتتجاوز هذه النسبة بكثير الرسوم الجمركية البالغة 26% على الواردات من الهند، والتي توقفت حاليا بعد أن أعلن ترامب تعليقا لمدة 90 يوما، لكنه استثنى منه الصين.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطة إن آبل "أرادت أن تفلت من الرسوم".

وأضاف المصدر أن الشركة ضغطت على سلطات مطار في الهند لتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو بجنوبي البلاد إلى 6 ساعات بدلا من 30 ساعة.

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وقال المصدر إن ترتيب ما يسمى "الممر الأخضر" في المطار الواقع في مركز التصنيع الهندي يحاكي نموذجا تستخدمه الشركة في بعض مطارات الصين.

‬‬وقال المصدر ومسؤول حكومي هندي إن نحو 6 طائرات شحن كل منها قادرة على حمل 100 طن غادرت البلاد منذ مارس/آذار الماضي، إحداها هذا الأسبوع مع دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ.

من جهتها، توقعت مؤسسة "تيك إنسايت" (TecgInsights) الكندية المتخصصة في المنتجات الإلكترونية أن تواجه هواتف آيفون المصنعة في الصين ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على واردات بكين.

ويتم تصنيع معظم هواتف آيفون في الصين، حيث من المتوقع أن تؤدي رسوم جمركية على الواردات الصينية إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة قريبا.

وعن اختلاف مصادر تصنيع مكونات هاتف آيفون ضربت مثالا على ذلك بأحدث إصدارات آيفون وهو "آيفون برو 16":

المعالج مصدره من تايوان ويكلف 90.85 دولارا.

المودم يأتي من كوريا الجنوبية ويكلف 26.62 دولارا.

ذاكرة الهاتف تأتي من الولايات المتحدة وتكلف 21.8 دولارا.

الكاميرا الخلفية تصنع في اليابان وتكلف 126.95 دولارا.

البطارية مصدرها الصين وتكلف 4.10 دولارات.

المساحة التخزينة من صنع اليابان وتكلف 20.59 دولارا.

الغلاف الرئيسي يأتي من تايوان ويكلف 20.79 دولارا.

إضافة إلى مكونات أخرى تكلف نحو 200 دولار.

وتبيع آبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويا حول العالم.

وتشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش إلى أن نحو 20% من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة الآن تأتي من الهند، في حين تأتي الواردات المتبقية من الصين.

وتظهر حسابات بناء على توقعات روزنبلات سكيورتيز أن سعر أغلى هاتف من فئة "آيفون 16 برو ماكس" في الولايات المتحدة كان سيرتفع من 1599 دولارا إلى 2300 دولار عندما كانت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 54%.