النفط يرتفع وسط ترقب تبعات رسوم ترامب الجمركية والعقوبات

استقر النفط قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع، اليوم الثلاثاء، إذ بدد تأثير تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي وبمهاجمة إيران، مخاوف تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.17% إلى 74.89% دولار للبرميل، في أحدث تعاملات، بعد أن تخطى 75 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.18% إلى 71.61 دولار للبرميل.

وسجّلت عقود الخامين عند التسوية أمس أعلى مستوى في 5 أسابيع.

عقوبات أشد

وقال المحلل في "إس إي بي" أوليه هفالبي "في وقت يمكن فيه لعقوبات أشد على إيران وفنزويلا وروسيا أن تقلل الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تتسبب الرسوم الجمركية الأميركية في تراجع الطلب العالمي على الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر سلبا بدوره على الطلب على النفط".

وأضاف "نتيجة لذلك، المراهنة على توجه واضح للسوق يظل تحديا".

وفرض رسوم جمركية على مشترين لنفط روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، من شأنه أن يحدث اضطرابا في الإمدادات العالمية، ويؤثر سلبا على أكبر مشترين من موسكو وهما الصين والهند.

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وستنتظر الأسواق اجتماعا للجنة أوبك الوزارية، السبت، سيراجع السياسات، وقالت مصادر إن "أوبك بلس" في طريقها لرفع الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، ووافقت "أوبك بلس" بالفعل على رفع مماثل لأبريل/نيسان.

وقال أحد المصادر إن الاجتماع سيراجع خطط إجراء بعض الأعضاء تخفيضات إضافية في الإنتاج للتعويض عن زيادات فوق حصصها، وقال مصدران آخران إنه من المتوقع أن تظل خطة المجموعة لمواصلة إلغاء أحدث شريحة خفض في إنتاج النفط دون تغيير لشهر مايو/أيار.

دعم روسي

وتلقت الأسعار بعض الدعم بعد أن أمرت روسيا محطة تصدير نفط رئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من أرصفتها الثلاثة في ظل أزمة بين كازاخستان و"أوبك بلس"، بسبب تخطي الإنتاج الحصة المقررة.

وتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات المخزونات الأسبوعية من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قبل صدور إحصاءات رسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع 5 محللين استطلعت رويترز آراءهم هبوط متوسط مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.1 مليون برميل تقريبا في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/آذار.