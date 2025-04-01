مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الذهب إلى قمة جديدة

بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأميركية، قد تزيد ضغوط التضخم وتعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع الذهب 0.38% إلى 3136 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات الفورية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3149 دولارا خلال تعاملات اليوم.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.55% إلى 3167.50 دولارا.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

الرسوم الجمركية

وقال محلل الأسواق في آي جي، يب جون رونغ: "ترقب تطبيق الرسوم الجمركية المضادة الأميركية، غدا الأربعاء، دفع السوق إلى اتخاذ موقف دفاعي بتقليل المخاطر والتوجه نحو الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات محتملة في المحافظ الاستثمارية".

وأضاف: "المؤشرات الفنية تظهر، أن العوامل الأساسية للسوق لا تبرر الصعود المستمر في الأسعار في الأمد القريب، لكن عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية من المرجح، أن يدعم الذهب في الوقت الحالي، ويبدو أن المشترين يتطلعون إلى اختبار مستوى 3200 دولار".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة، غدا الأربعاء، الذي أطلق عليه "يوم التحرير"، وستشمل الرسوم الجمركية المضادة التي ستعلنها جميع الدول.

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وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة.

كما تراقب الأسواق من كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 3 من أبريل/ نيسان.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يوم التحرير عند ترامب

هو مصطلح استخدمه الرئيس ترامب للإشارة إلى الثاني من أبريل/نيسان 2025، حيث يعتزم الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بهدف تصحيح ما يعتبره ترامب ممارسات تجارية غير عادلة أثرت سلبا على الاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع، أن تشمل الرسوم مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، مع التركيز على القطاعات التي يرى ترامب، أنها تضررت بسبب الممارسات التجارية غير العادلة.

ووفقًا لمستشاري ترامب، قد تدر هذه الرسوم نحو 600 مليار دولار سنويا، مما يعني أن متوسط معدل الرسوم على جميع السلع سيكون نحو 20%.

بيانات مرتقبة

وتشمل البيانات المرتقبة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، تقرير فرص العمل الذي يصدر في وقت لاحق، من اليوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف الذي سيصدر عن معهد إيه دي بي للأبحاث، غدا الأربعاء، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة. وستوفر تلك البيانات مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: