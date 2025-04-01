البيت الأبيض: عمليات النصب علينا انتهت وغدا يوم تاريخي للاقتصاد

أعلن البيت الأبيض بأن غدا الثاني من أبريل/نيسان سيكون واحدا من أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عمليات النصب علينا انتهت. وأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراره بشأن الرسوم الجمركية وسيعلنه غدا الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترامب سيتخذ إجراء تاريخيا غدا لتحسين القدرة التنافسية الأميركية، مضيفة أن ترامب يركز على الوفاء بالتزامه الكبير بالحفاظ على سلامة الشعب الأميركي والدفاع عن بلادنا.

وأكدت، في بيان عام ألقته على الصحفيين، أن الشركات التي تختار الاستثمار والتصنيع في الولايات المتحدة لن تدفع أي رسوم جمركية.

ولفتت المتحدث إلى أن الرئيس ترامب منفتح دائما على استقبال اتصالات من الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد تعهد بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة، غدا الأربعاء، الذي أطلق عليه "يوم التحرير"، وستشمل الرسوم الجمركية المضادة التي ستعلنها جميع الدول.

وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة.

يوم تحرير

يوم التحرير هو مصطلح استخدمه الرئيس ترامب للإشارة إلى الثاني من أبريل/نيسان 2025، حيث يعتزم الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بهدف تصحيح ما يعتبره ترامب ممارسات تجارية غير عادلة أثرت سلبا على الاقتصاد الأميركي.

إعلان

ومن المتوقع، أن تشمل الرسوم مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، مع التركيز على القطاعات التي يرى ترامب، أنها تضررت بسبب الممارسات التجارية غير العادلة.

ووفقًا لمستشاري ترامب، قد تدر هذه الرسوم نحو 600 مليار دولار سنويا، مما يعني أن متوسط معدل الرسوم على جميع السلع سيكون نحو 20%.