الاتحاد الأوروبي يلوح بـ"خطة قوية" جاهزة ردا على رسوم ترامب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الثلاثاء- إن الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت وستفرض، لكنه يفضل التفاوض للتوصل إلى حل.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم في مارس/آذار الماضي، وزادت الرسوم المفروضة على السيارات وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن خطط لمزيد من الرسوم الجمركية المضادة غدا الأربعاء.

تبعات مفهومة

وأبدت فون دير لاين تفهما لمنطق الولايات المتحدة بشأن استفادة دول أخرى من قواعد التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تبعات ذلك أيضًا، كما قالت إنها تتفهم رغبة الولايات المتحدة في إنعاش التصنيع لديها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد ذلك أيضًا.

لكنها قالت إن الرسوم الجمركية الأميركية بمنزلة ضرائب على المستهلكين الأميركيين، وستؤجج التضخم، وستجبر المصانع الأميركية على دفع مزيد من الأموال للحصول على المكونات، مما سيؤدي لخسارة وظائف.

وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "هدفنا التوصل إلى حل عبر التفاوض. لكننا بالطبع -إذا اقتضى الأمر- سنحمي مصالحنا وشعوبنا وشركاتنا".

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وأضافت: "لا نسعى بالضرورة إلى الرد بالمثل. لكن إذا كان الأمر ضروريا، فلدينا خطة قوية للرد وسنستخدمها".

وقالت إن التكتل عليه أن ينوع مسارات تجارته ويزيل العوائق الداخلية بين دوله في السوق المشتركة.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي قدر أن العوائق الداخلية في السوق الأوروبية تعادل تأثير رسوم جمركية بنسبة 45% على التصنيع و110% على الخدمات.

وقالت للنواب إن المفوضية ستطرح مقترحات الشهر المقبل لإزالة بعض تلك العوائق ومنع أي حواجز جديدة في هذا الصدد.