تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في أغلب المدن السورية في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و600 ليرة من 10 آلاف و550 ليرة عند الشراء مسجلة مساء أمس، وانخفض السعر عند البيع إلى 10 آلاف و750 ليرة من 10 آلاف و700 ليرة.

في الحسكة تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألف ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 10 آلاف و800 ليرة مسجّلة مساء أمس، وعند البيع انخفضت إلى 11 ألفا و150 ليرة من 10 آلاف و950 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم.

عوامل التأثير على سعر صرف الليرة السورية

حذفت بريطانيا الأسبوع الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، وقالت إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

علق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا عن سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، بعد حل جيش النظام السابق وشرطته؛ ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

تسلمت سوريا الأسبوع الماضي شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.