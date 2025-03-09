السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024

حقق الناتج المحلي السعودي نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.

جاء النمو مدعوما بزيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية حققت 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.

وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5%، مقارنة بالربع المماثل في العام السابق.

ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.

إنتاج النفط

ويخطط تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/نيسان، منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموا وسجلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.