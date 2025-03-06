شهدت شركة تسلا (Tesla) انخفاضًا حادًا في مبيعاتها بألمانيا، حيث تراجعت بنسبة 76% خلال الشهر الماضي، في ظل انشغال رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بنشاطه السياسي ودعمه لسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية.

ويأتي هذا التراجع الحاد وسط مخاوف أوسع في الأسواق العالمية من تداعيات السياسات التجارية الأميركية الجديدة، حيث أعلن ترامب عن زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية، مما أثار اضطرابًا في سوق الأسهم وزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكبرى الشركاء التجاريين مثل كندا والمكسيك والصين.

تداعيات سياسية واقتصادية على تسلا

ومع تزايد التوترات التجارية، تواجه تسلا تحديات كبيرة في السوق الأوروبية، حيث انعكس تأثير السياسات الحمائية الأميركية على مبيعات السيارات الكهربائية.

وكانت ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية للسيارات الكهربائية، قد سجلت انخفاضًا حادًا في الطلب على سيارات تسلا، في وقت تتزايد فيه المنافسة من الشركات المحلية مثل بي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تطرح نماذج كهربائية بأسعار تنافسية.

وأثار انشغال ماسك بالسياسة ودعمه العلني لترامب قلق المستثمرين، حيث بات يُنظر إلى هذه الشركة على أنها متأثرة بشكل مباشر بالاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

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سياسات ترامب وتداعياتها على تسلا

وفي خطابه أمام الكونغرس، دافع ترامب عن سياساته التجارية، معتبرًا أن فرض التعريفات الجمركية جزء من خطته لـ"إعادة بناء الاقتصاد الأميركي". وقال إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "إعادة الوظائف إلى الداخل" لكنه أقر بأن ذلك قد يسبب "بعض الاضطراب الاقتصادي على المدى القصير".

وفي ظل هذه السياسات، وجدت تسلا نفسها في وضع معقد، حيث تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية، لا سيما أوروبا والصين اللتين قد تفرضان تعريفات مضادة على المنتجات الأميركية، مما قد يزيد من تراجع مبيعاتها عالميًا.

اضطراب الأسواق

وتراجعت أسهم تسلا بشكل ملحوظ بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة، وسط قلق المستثمرين من تأثير هذه السياسات على قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الدولية.

كما أظهرت وول ستريت رد فعل سلبي، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ الانتخابات، مع تزايد المخاوف من تصاعد الحرب التجارية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها قد تدرس "منح بعض التسهيلات" للشركات المتضررة من التعريفات، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالخطوات المقبلة، مما يترك تسلا وغيرها من الشركات الأميركية الكبرى في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أعمالها العالمية.

ماسك بين السياسة والأعمال

ويواجه ماسك انتقادات متزايدة بسبب انخراطه في السياسة، حيث حضر شخصيًا خطاب ترامب أمام الكونغرس، وتلقى تصفيقًا حادًا من الجمهوريين عندما تحدث الرئيس عن خططه لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص القوى العاملة فدراليًا.

كما أدى ذلك إلى تصاعد المخاوف من حرب تجارية جديدة مع الصين التي رفعت من حدة خطابها ضد البيت الأبيض عقب مضاعفة الرسوم الأميركية على الواردات الصينية إلى 20%.

وفي المقابل، تعرض ماسك لانتقادات لاذعة من الديمقراطيين الذين رفع بعضهم لافتات كُتب عليها عبارات مثل "ماسك يسرق" و"تزوير" في إشارة إلى اتهامات تتعلق بسياسات شركته المالية والإدارية.