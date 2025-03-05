تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية

تراجعت الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و350 ليرة مقابل الدولار عند الشراء وإلى 10 آلاف و500 ليرة من 10 آلاف و400 ليرة عند البيع.

في الحسكة انخفضت الليرة إلى 10 آلاف و700 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و450 ليرة مسجّلة مساء أمس، في حين تراجعت إلى 10 آلاف و900 ليرة من 10 آلاف و650 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرته الصادرة اليوم.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

عوامل محلية

تعاني سوريا من شح السيولة بالعملة المحلية نتيجة تراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، بالإضافة إلى حلّ جيش النظام السابق وشرطته؛ ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.

انخفض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

عوامل دولية

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.