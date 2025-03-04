استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار -اليوم الثلاثاء- في تعاملات السوق الموازية. كما سجّل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالسوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب عند 10 آلاف و150 ليرة عند الشراء و10 آلاف و300 ليرة عند البيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

سجّل سعر الصرف ثباتا في الحسكة عند 10 آلاف و350 ليرة عند الشراء و10 آلاف و500 ليرة عن البيع، وهي المستويات المسجلة أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بالتعاملات الرسمية

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند مستوى 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.

عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة السورية

انخفاض عدد موظفي الدولة، بعد شطب وظائف عدد كبير من الموظفين الوهميين.

حلّ جيش النظام السابق وشرطته وقد كانا صاحبي النصيب الأكبر من رواتب الدولة والأموال التي كانت تحرك الأسواق.

تراجع المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.

علّق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.

أصدر مكتب تنفيذ العقوبات المالية "أو إف إس آي" في وزارة الخزانة البريطانية ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.