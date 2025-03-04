صادرات صناعة الطائرات بالمغرب ترتفع 14.2% في يناير

أعلن مكتب الصرف المغربي ارتفاع صادرات صناعة الطائرات 14.2% خلال يناير/كانون الثاني 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

جاء ذلك، في تقرير لمكتب الصرف المغربي (رسمي) المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج.

ووفقا للتقرير، بلغت صادرات الطائرات 2.23 مليار درهم (223 مليون دولار)، مقارنة بـ1.96 مليار درهم (196 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني 2024.

صادرات السيارات

في المقابل، سجل التقرير تراجعا في صادرات السيارات 10% على أساس سنوي، حيث بلغت 10.28 مليارات درهم (1.02 مليار دولار)، مقارنة مع 11.54 مليار درهم (1.15 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويحتل قطاع السيارات صدارة الصادرات المغربية، يليه قطاع الزراعة، ثم الفوسفات.

وعزز المغرب مكانته كأحد أبرز مصنعي السيارات، بقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا، نتيجة استثمارات ضخمة واستقطاب رؤوس أموال في القطاع.

كما نجح المغرب في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 142 شركة، توفّر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وفي هذا السياق، يطمح المغرب إلى تصنيع طائرة كاملة تقلع من أراضيه لأول مرة، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خاصة أن المغرب ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصنّعة لأجزاء الطائرات عالميا.