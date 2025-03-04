رويترز: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار

أظهرت نسخة -اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة– أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار.

والخطة المصرية -المؤلفة من 112 صفحة- تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة، وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

وتتضمن هذه الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

ويأتي ذلك بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم قطاع غزة في حرب استمرت لأكثر من عام.

دعم سريع

ودعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية -المقرر عقدها اليوم- المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

تأتي الخطة العربية لمستقبل غزة في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.

وأثار ترامب غضب العالم العربي حين أعلن بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، وتعيد توطين سكانها في أماكن أخرى وتطورها لتصبح "ريفيرا الشرق الأوسط".