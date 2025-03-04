رئيسة المكسيك تندد برسوم ترامب وتتوعد بالرد

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، إنه لا مسوغ للرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من المكسيك، وأضافت أن حكومتها سترد بإجراءات جمركية وغير جمركية.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم اعتبرت شينباوم أنه "لا يوجد سبب أو منطق أو مسوغ لدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا ودولنا… لا رابح من هذا القرار".

ودخلت إجراءات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا في واشنطن (05:01 بتوقيت غرينتش) بعد توقف مبدئي لمدة 30 يوما انخرط خلالها المسؤولون المكسيكيون في محادثات مع واشنطن وتعزيز الأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأعلن ترامب أمس الاثنين أن المكسيك وكندا والصين لم تبذل جهودا كافية لوقف تدفق مادة الفنتانيل المخدرة القاتلة والمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم إن المكسيك تعاونت مع الولايات المتحدة في قضايا الهجرة والأمن ومكافحة تهريب المخدرات.

وأضافت "في هذه الأيام الثلاثين، تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالفنتانيل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بشأن الأمن والتجارة".

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وقالت شينباوم إنها ستقدم تفاصيل حول رد المكسيك، تتضمن الرسوم الجمركية المضادة، في فعالية ستقام في ساحة زوكالو الشهيرة في العاصمة يوم الأحد.

وانخفض البيزو المكسيكي صباح اليوم الثلاثاء نحو 1% أمام الدولار.

والمكسيك أكبر الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة، حيث تسيطر على 16% من التجارة العالمية مع أميركا، تليها كندا بنسبة 14%، ثم الصين بنسبة 11%.

وحذر اقتصاديون من أن سياسة حافة الهاوية التي ينتهجها ترامب تضع أميركا الشمالية على شفا حرب تجارية، وستضر بالنمو الأميركي، وتؤدي إلى تفاقم التضخم، وربما تؤدي إلى الركود في المكسيك وكندا.

وتخاطر التعريفات الجمركية الجديدة التي يلوح بها ترامب بزعزعة استقرار الاتفاقية التجارية لأميركا الشمالية التي وقعها خلال فترة ولايته الأولى.