أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تأسيس احتياطي أميركي إستراتيجي للعملات الرقمية، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة تجاه الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير نشرته فوربس.

وتمثل هذه الخطوة -وفق فوربس- تحولًا جذريًا في النهج الحكومي تجاه العملات الرقمية، إذ يتم دمج بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، و"إكس آر بي" (XRP)، وكاردانو (ADA) في الهيكل المالي الأميركي.

ولطالما كان للحكومة الأميركية موقف متحفظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول.

لماذا هذه العملات الرقمية تحديدًا؟

وفقًا للتقرير، فإن اختيار هذه العملات لم يكن عشوائيًا، بل تم بناءً على أدوارها الإستراتيجية في الاقتصاد الرقمي:

بيتكوين (BTC): يُعرف بـ"الذهب الرقمي"، ويُستخدم كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة.

إيثريوم (ETH): يمثل الأساس للتمويل اللامركزي (DeFi) ويُستخدم في تطوير التطبيقات الذكية.

إكس آر بي (XRP): يتميز بالسرعة والكفاءة في التحويلات المالية الدولية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات المالية.

كاردانو (ADA): يعتمد على نهج علمي في تطوير البنية التحتية للبلوكتشين، مما يعزز قابليته للاستخدام في إدارة الهوية والحوكمة المالية.

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وقال ترامب في تصريحه: "إن إنشاء احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي سيعزز هذه الصناعة بعد سنوات من الهجمات الفاسدة". كما أكد أنه أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المشروع الجديد الذي يضم إكس آر بي XRP، وسولانا (SOL)، وكاردانو ADA.

تأثير فوري على السوق

وأحدث الإعلان ارتفاعًا حادًا في أسعار العملات الرقمية، حيث:

ارتفع بيتكوين بنسبة 9% متجاوزًا 93 ألف دولار.

قفز إيثريوم بنسبة 11% إلى 2,500 دولار.

شهدت إكس آر بي ارتفاعًا بنسبة 30% ليصل إلى 2.80 دولار.

كاردانو كان الرابح الأكبر، حيث قفز بنسبة 60% متجاوزًا 1 دولار.

انعكاسات القرار

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لجعل الولايات المتحدة رائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.

وقد أوضح جويل تيليبنر، المستشار القانوني لمجموعة "إدخال الإخراج العالمي" (IOG)، قائلًا: "هذا اعتراف مهم بدور تقنية البلوكتشين في أميركا ودور العملات الرقمية كمحرك لهذا التطور".

إلى جانب ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات على دور الدولار الأميركي عالميًا. مع تزايد عدد الدول التي تتجه نحو العملات الرقمية والتقنيات المالية اللامركزية، قد تواجه هيمنة الدولار تحديات جديدة. غير أن الولايات المتحدة، عبر تبنيها العملات الرقمية بدلًا من مقاومتها، قد تحافظ على قيادتها للأسواق المالية العالمية.

التنظيم المالي

وفي حين أن هذه الخطوة تعزز شرعية العملات الرقمية، فإنها قد تؤدي إلى زيادة اللوائح التنظيمية، مما قد يكون سلاحًا ذا حدين للمستثمرين والشركات.

وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن هذه اللوائح التنظيمية القادمة قد تؤثر على عمليات التداول والضرائب وآليات الاستثمار المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل مستقبل القطاع المالي الرقمي داخل أميركا وخارجها.

كيف ستدير الولايات المتحدة احتياطي العملات الرقمية؟

لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية إدارة الاحتياطي الرقمي الجديد، وكيف سيتم استخدام هذه الأصول، وما إذا كان سيتم إضافة المزيد من العملات الرقمية إليه.

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لكن من الواضح أن هذه الخطوة تضع العملات الرقمية في قلب الإستراتيجية الاقتصادية الأميركية، مما يفتح الباب أمام عصر جديد من التمويل الرقمي والتجارة العالمية.