قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع ستشمل جميع البلدان وليس عددًا محدودا من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة.

ووعد ترامب بإعلان خطة هائلة للرسوم الجمركية يوم الأربعاء الذي أطلق عليه "يوم التحرير"، وفرض الرئيس الأميركي بالفعل رسوما على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم على جميع الواردات من الصين.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "سنبدأ بجميع البلدان".

اضطرابات

وذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، في حديثه إلى فوكس بيزنس في الآونة الأخيرة، أن الرسوم ستركز على الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة وعددها 10 إلى 15 دولة، من دون أن يحددها.

ويرى ترامب الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة، وورقة تفاوضية تحصل بموجبها الولايات المتحدة على شروط أفضل.

ومع ذلك أدى القلق إزاء الحرب التجارية إلى اضطرابات في الأسواق ومخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيفرض حزمة من الرسوم الجمركية المضادة على الدول التي تطبق رسوما على الصادرات الأميركية.

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وفي فبراير/شباط الماضي وقع ترامب مذكرة يدرس بموجبها مسؤولو التجارة في الولايات المتحدة كل بلد على حدة لوضع قائمة من التدابير المضادة المصممة خصيصا لكل دولة.

وأشار الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال تقليص نطاق الرسوم الجمركية وفرضها في بعض الحالات بمعدلات أقل من المطبق على الولايات المتحدة.

رسوم النفط الروسي

في سياق ذي صلة، قال ترامب أمس الأحد إنه "مستاء" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسيفرض رسوما جمركية ثانوية بين 25% و50% على من يشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" أنه شعر بغضب شديد عندما انتقد بوتين مصداقية قيادة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، تبنى ترامب موقفا أكثر تصالحا تجاه روسيا، وهو ما ترك حلفاءه الغربيين في حالة حذر في ظل محاولته التوسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بين موسكو وأوكرانيا.

وتعكس تصريحاته الحادة إحباطه المتزايد إزاء عدم إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار.

وقال ترامب "إذا لم نتمكن أنا وروسيا من التوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المسؤولة.. فسأفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط، على جميع واردات النفط القادمة من روسيا".

وأضاف "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.. ستكون ثمة رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات النفط، رسوم تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع واردات النفط".