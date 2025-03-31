قال متعاملون أوروبيون أمس الأحد إن مشتريا حكوميا للحبوب في سوريا طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين.

ويُعتقد أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 28 أبريل/نيسان المقبل، على أن يكون الشحن خلال 45 يوما من تاريخ منح العقد.

واشترت سوريا نحو 100 ألف طن من القمح في مناقصة سابقة طرحتها في 25 مارس/آذار الجاري.

ويعتقد أنها كانت أول عملية شراء كبرى في مناقصة دولية منذ وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة في أواخر العام الماضي.

وكان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد قال للجزيرة نت قبل تعيين الحكومة الجديدة إن وزارته وضعت خططا منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا من المحاصيل الزراعية، والقمح على رأس أولوياتها، خلال عام واحد فقط.

وجاء ذلك قبل أسابيع من إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، إذ تم تعيين أمجد بدر وزيرا للزراعة.

وسوريا بحاجة إلى 3 ملايين طن من القمح سنويا حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، حسب محمد طه الأحمد.

وكان رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي توقع تجاوز صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.