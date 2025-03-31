رويترز: صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهوي 19% في مارس

أظهرت حسابات رويترز اليوم الاثنين أن متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إلى أوروبا عبر خط الأنابيب البحري ترك ستريم هوت 19.4% في مارس/آذار الماضي عن الشهر السابق.

وأصبحت تركيا طريق النقل الوحيد المتبقي للغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرار أوكرانيا عدم تمديد اتفاق النقل مع موسكو، الذي كانت مدته 5 سنوات، عند انتهاء أجله في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية "إنتسوغ" أن صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب ترك ستريم انخفضت إلى 45 مليون متر مكعب يوميا هذا الشهر من 55.8 مليون متر مكعب يوميا في فبراير/شباط المنصرم.

كما انخفض هذا الرقم أيضا قياسا إلى 46.4 مليون متر مكعب في مارس/آذار 2024.

وتشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب ترك ستريم قارب 4.5 مليارات متر مكعب في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، انخفاضا من 7.7 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر بيانات غازبروم وحسابات رويترز أن روسيا أمدت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في 2022.

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وانخفض هذا الرقم 55.6% إلى 28.3 مليار متر مكعب في ‭‭2023‬‬، لكنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في 2024.